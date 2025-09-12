Sex, 12 de Setembro

Futebol Feminino

Portaria cria comitê para organizar Copa do Mundo feminina de 2027

Coordenação ficará a cargo do Ministério do Esporte

Brasil sediará a Copa do Mundo feminina de 2027Brasil sediará a Copa do Mundo feminina de 2027 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O governo brasileiro criou um comitê que ficará responsável por organizar a Copa do Mundo Feminina de 2027, torneio que terá o país como sede. A medida está prevista em portaria interministerial publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (12).

Além de estabelecer uma estrutura de governança interministerial para “assegurar o alinhamento e a cooperação entre os diversos órgãos da administração pública federal envolvidos na organização do evento”, a portaria prevê a possibilidade de formação de câmaras temáticas temporárias, para tratar de assuntos específicos relacionados às atividades preparatórias.

A coordenação do Comitê Gestor da Copa do Mundo de Futebol Feminino Fifa 2027 (CGCOPA 2027) e o Grupo Executivo da Copa (Gecopa 2027) ficará a cargo do Ministério do Esporte. A pasta ficará responsável também pela Secretaria Executiva, tanto do comitê como do grupo executivo, de forma a assegurar maior articulação entre os órgãos e o acompanhamento sistemático das ações.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Com a liderança do Ministério do Esporte, o CGCOPA reunirá 23 órgãos da administração pública federal, entre eles a Advocacia-Geral da União, os ministérios da Fazenda, Saúde, Educação, Transportes, Justiça e Segurança Pública, Igualdade Racial, Mulheres, Turismo, além do Gabinete de Segurança Institucional e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República”, informou o Ministério do Esporte.

De acordo com a portaria, as reuniões do comitê ocorrerão de forma ordinária a cada seis meses, podendo ser convocadas de forma extraordinária pelo coordenador.

“Poderão ainda ser criadas câmaras temáticas temporárias para tratar de temas técnicos específicos, como segurança, infraestrutura, mobilidade, comunicação e turismo”, detalhou o ministério.

