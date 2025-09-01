A- A+

Futebol Porto acerta empréstimo de Pedro Lima junto ao Wolverhampton Lateral pernambucano de 19 anos será o primeiro jogador do estado a vestir a camisa do clube português

O Porto acertou a contratação por empréstimo do lateral-direito Pedro Lima, de 19 anos, que pertence ao Wolverhampton, da Inglaterra. O acordo terá duração inicial de uma temporada e o pernambucano será o primeiro atleta do estado a defender o tradicional clube português.

Revelado pelo Sport, Pedro Lima foi vendido ao Wolverhampton em 2023 por 10 milhões de euros. Em julho do ano passado, o jogador assinou contrato de cinco temporadas com o clube inglês e passou a integrar o elenco principal.

A estreia de Pedro pelo Wolves aconteceu em um amistoso contra o Como, na Itália, vencido por 1 a 0. Pouco depois, em agosto de 2024, o lateral fez sua primeira partida oficial como profissional na vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, pela Copa da Liga Inglesa. Na ocasião, deu a assistência para o gol de Gonçalo Guedes.

Premier League e Portugal

Seu primeiro jogo na Premier League foi em janeiro deste ano, contra o Nottingham Forest, no estádio do Wolves.

Pedro Lima chega ao Porto em busca de minutagem. O empréstimo é visto como uma oportunidade de ganhar rodagem em um grande clube europeu e de consolidar seu nome no cenário internacional.

