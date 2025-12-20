Sáb, 20 de Dezembro

Futebol

Porto anuncia a contratação de Thiago Silva, ex-Fluminense

Defensor de 41 anos rescindiu com o clube carioca após a eliminação na Copa do Brasil

Thiago Silva encerrou o seu vínculo com o Fluminense após eliminação para o Vasco na Copa do BrasilThiago Silva encerrou o seu vínculo com o Fluminense após eliminação para o Vasco na Copa do Brasil - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Após rescindir com o Fluminense, o zagueiro de Thiago Silva já tem um novo clube para atuar no próximo ano.

O defensor de 41 anos foi anunciado, neste sábado, pelo Porto, de Portugal, que acertou a contratação do atleta até junho de 2026, com opção de renovação até junho de 2027.

— Olá nação portista. Estou aqui para anunciar o meu retorno aos Dragões e dizer o quanto eu estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que eu possa ajudar da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso mister Francesco Farioli também. E dizer o quanto ansioso eu estou por estar, mais uma vez, vestindo essas cores. Conto com o apoio de vocês e espero vocês no Dragão — disse Thiago Silva.

 

 

Mesmo com rumores envolvendo um possível retorno a Milan e Chelsea, o time português foi quem surgiu na frente na disputa pelo defensor. Após a imprensa portuguesa noticiar a negociação do Porto com Thiago Silva, a equipe anunciou a contratação na tarde deste sábado.

 

 

Vale lembrar que Thiago Silva já passou pelo Porto em 2004, aos 20 anos, mas atuou apenas pela equipe B, somando 14 partidas.

Cria de Xerém e campeão da Copa do Brasil de 2007, Thiago soma 212 jogos e 19 gols pelo tricolor. Ele encerra sua segunda passagem pelo clube sem nenhum título, só que ainda mais idolatrado pela torcida.

Antes de retornar ao Brasil, o zagueiro abriu mão de propostas de clubes de Inglaterra e Itália para realizar o sonho de atuar novamente pelo time.

Depois de voltar em maio de 2024 após quase 16 anos de Europa, o defensor honrou a camisa e se tornou peça fundamental para o time escapar do rebaixamento na última rodada daquele Brasileiro.

Neste ano, esteve entre os protagonistas da memorável campanha como semifinalista da Copa do Mundo de Clubes e foi decisivo na Copa do Brasil.

Por mais que não tenha sido convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, Thiago mantém o sonho de jogar sua quinta Copa do Mundo em 2026.

