A- A+

Futebol Porto anuncia a contratação de Thiago Silva, ex-Fluminense Defensor de 41 anos rescindiu com o clube carioca após a eliminação na Copa do Brasil

Após rescindir com o Fluminense, o zagueiro de Thiago Silva já tem um novo clube para atuar no próximo ano.

O defensor de 41 anos foi anunciado, neste sábado, pelo Porto, de Portugal, que acertou a contratação do atleta até junho de 2026, com opção de renovação até junho de 2027.

— Olá nação portista. Estou aqui para anunciar o meu retorno aos Dragões e dizer o quanto eu estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que eu possa ajudar da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso mister Francesco Farioli também. E dizer o quanto ansioso eu estou por estar, mais uma vez, vestindo essas cores. Conto com o apoio de vocês e espero vocês no Dragão — disse Thiago Silva.

Mesmo com rumores envolvendo um possível retorno a Milan e Chelsea, o time português foi quem surgiu na frente na disputa pelo defensor. Após a imprensa portuguesa noticiar a negociação do Porto com Thiago Silva, a equipe anunciou a contratação na tarde deste sábado.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós #SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

Vale lembrar que Thiago Silva já passou pelo Porto em 2004, aos 20 anos, mas atuou apenas pela equipe B, somando 14 partidas.

Cria de Xerém e campeão da Copa do Brasil de 2007, Thiago soma 212 jogos e 19 gols pelo tricolor. Ele encerra sua segunda passagem pelo clube sem nenhum título, só que ainda mais idolatrado pela torcida.

Antes de retornar ao Brasil, o zagueiro abriu mão de propostas de clubes de Inglaterra e Itália para realizar o sonho de atuar novamente pelo time.

Depois de voltar em maio de 2024 após quase 16 anos de Europa, o defensor honrou a camisa e se tornou peça fundamental para o time escapar do rebaixamento na última rodada daquele Brasileiro.

Neste ano, esteve entre os protagonistas da memorável campanha como semifinalista da Copa do Mundo de Clubes e foi decisivo na Copa do Brasil.

Por mais que não tenha sido convocado para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, Thiago mantém o sonho de jogar sua quinta Copa do Mundo em 2026.

Veja também