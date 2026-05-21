Porto anuncia saída do veterano zagueiro Thiago Silva após 14 jogos e fica livre no mercado

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O Porto confirmou nesta quinta-feira, 21, a saída de Thiago Silva. Com o encerramento do vínculo contratual, o zagueiro brasileiro de 41 anos deixa o clube português e passa a estar livre no mercado para definir seu futuro.



Em comunicado oficial, a equipe portuguesa destacou a trajetória do defensor em suas duas passagens pelo clube. A primeira ocorreu em 2004, quando Thiago Silva atuou pela equipe B dos Dragões no início da carreira. Anos depois, já consolidado no futebol europeu e campeão da Champions League, o jogador retornou ao Porto para uma nova etapa no Estádio do Dragão.



Na temporada recém-encerrada, o defensor disputou 14 partidas somando Liga Portugal, Liga Europa e Taça de Portugal, contribuindo para a conquista do Campeonato Português e adicionando mais um troféu à carreira.



Ao se despedir do atleta, o Porto ressaltou a ligação construída ao longo dos anos e afirmou que o clube permanecerá como uma "casa" para o brasileiro.





O presidente André Villas-Boas também publicou uma mensagem em homenagem ao jogador, destacando sua liderança dentro e fora de campo, além da importância no elenco campeão.

Confira a mensagem do presidente do Porto na íntegra:



"O Thiago Silva é um Homem de estatura ímpar que voltou ao FC Porto para dar continuidade a um ciclo de sucesso que começou aqui ainda jovem, na formação, e que a vida tentou interromper de forma dura, sem que ele jamais esquecesse o apoio que o Clube lhe prestou nesse momento.



Regressou ao FC Porto já consagrado, mas sempre grato por aqui ter aprendido a valorizar a importância e a dignidade do trabalho em equipa como pilares da excelência, depois de se afirmar em clubes de topo.



Dono de uma liderança serena, desportiva e humana, foi uma referência em todo o lado onde jogou. Esta época, no FC Porto, voltou a mostrar a sua dimensão: foi importante no campo, decisivo no balneário e parte essencial desta conquista do 31º título.



Com enorme orgulho e gratidão, desejamos-te, Thiago, as maiores felicidades para o caminho que agora continues a percorrer. As portas do FC Porto estarão sempre abertas para ti, porque há histórias que ficam para sempre."

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