Surfe Porto de Galinhas recebe maior evento de base do surfe brasileiro A partir do dia 03 de maio, 248 atletas definem os campeões brasileiros de base de 2025, a seleção brasileira júnior 2026 e o estado campeão nacional.

Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, litoral sul de Pernambuco, recebe de 3 a 11 de maio a maior edição do circuito amador de base do surfe brasileiro. O CBSurf Surf de Base 2025 contará com 248 atletas representando 15 federações estaduais, disputando os títulos nacionais nas categorias Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18, masculino e feminino.

O evento conta com o patrocínio da Prefeitura de Ipojuca e da Secretaria Especial de Esportes de Ipojuca, parceiros essenciais para a viabilização desta grande celebração do surf brasileiro de base.

Definição de título e futuro



Além de definir os campeões brasileiros amadores, a etapa única decidirá a federação estadual campeã — por meio de uma intensa disputa por equipes — e formará a seleção brasileira júnior 2026, com os melhores atletas das categorias Sub-16 e Sub-18. Esses surfistas representarão o Brasil no Mundial Júnior da ISA (International Surfing Association) e integrarão o programa de desenvolvimento da CBSurf para a base.



“Talvez essa seja nossa categoria mais importante. Afinal, é nesta categoria que se encontra o futuro do surf brasileiro. A próxima geração do Brazilian Storm! Neste caso, procuramos passar uma projeção da responsabilidade e da dedicação que estes atletas terão que assumir nas suas carreiras, os colocando no ritmo mundial desde cedo”, destaca Teco Padaratz, presidente da CBSurf.

Novo formato

O CBSurf Surf de Base 2025 também marca uma mudança estratégica de formato. Em vez de três etapas ao longo do ano, o circuito agora se concentra em uma etapa única e grandiosa, com repescagens, simulando o modelo do Mundial Júnior da ISA.

“A mudança veio primeiro pela quantidade de aulas perdidas pelos atletas nas escolas. Três viagens no ano dificultam muito o estudo deles. Também porque fica difícil para as federações levarem suas equipes para três viagens no ano. Por fim, e talvez o mais importante, porque já estaremos treinando os atletas classificados para Seleção Brasileira Júnior pelo mesmo formato usado nos mundiais da ISA”, explica Teco Padaratz.

Porto de Galinhas: ondas de qualidade e estrutura histórica

Reconhecida como a melhor etapa do circuito de base de 2024, a Praia do Borete foi escolhida novamente por oferecer água quente, cenário paradisíaco, vento terral e ótimos swells nesta época do ano. A estrutura montada supera todas as edições anteriores e promete ser a maior já vista em uma etapa de base da CBSurf.

A cerimônia de abertura será realizada no sábado (03), às 9h, com a execução do hino nacional, o desfile das delegações e a tradicional cerimônia das areias — um momento simbólico onde cada estado participante traz um punhado de areia de uma praia local.

Essas areias são unidas em um só recipiente e, ao final da cerimônia, são jogadas na areia da Praia do Borete, simbolizando a união de todo o país em torno do surfe. O evento contará com a presença do prefeito de Ipojuca, Carlos Santana, e do secretário de Esportes de Ipojuca, Deri Costa, autoridades fundamentais na construção deste evento histórico.



“A expectativa é a melhor possível! Um evento que colocaremos todas as nossas forças em busca de atender melhor os atletas! Um evento longo e emocionante”, celebra Teco Padaratz, que estará presente também na cerimônia de encerramento, no domingo (11), para a entrega dos troféus aos grandes campeões.

