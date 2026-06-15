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Tecnologia Porto Digital lança Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital no bairro do Recife Com investimento de R$ 18,5 milhões, empreendimento surge para impulsionar nova fase da inovação

O Porto Digital lançou a primeira etapa do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD) no bairro do Recife, nesta segunda-feira (15). O evento contou com a presença da governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lyra.

A plataforma surge com o intuito de ampliar o ecossistema do Porto Digital dentro do período dos próximos 15 anos. Segundo a instituição, a meta é de formar 400 empreendedores, impulsionar 220 empresas de tecnologia, levar transformação digital a 150 companhias tradicionais e promover 500 conexões de negócios.

O investimento no NERD é estimado em R$ 18,5 milhões, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e de Desenvolvimento Econômico (Sdec) do Governo de Pernambuco. O Governo do estado também realizou a cessão do imóvel histórico localizado na área central da capital pernambucana.

Inauguração do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital do Porto Digital do Recife - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Compreendendo o núcleo como um equipamento importante para o futuro do estado, a governadora Raquel Lyra parabenizou a ação e reflete sobre a importância de se investir em inovação e tecnologia.

"Parabenizo, porque essa é uma luta coletiva. Enquanto a gente vê um prédio, vocês conseguem enxergar muito além de nós. É muito bom a gente poder ter um equipamento como esse aqui no coração do Recife, falando sobre futuro, em um estado que se reinventa ao longo do tempo e carece de fazer isso muito mais", disse a governadora.

A administradora ainda revelou que essa ação faz parte da parceria entre o governo e a administração do parque tecnológico, que deve seguir em expansão ao longo dos próximos meses.

"Conversamos sobre como poderíamos fazer para que o maior cliente potencial fosse o próprio estado de Pernambuco, para que pudessemos fazer presente na vida do Porto Digital, para além de ser membro do conselho de administração ou assinar os contratos de gestão. Fomos desenhando novas formas de estarmos presentes, seja com a descentralização do Porto Digital, ou com a consolidação do maior contrato da gestãodna sua história aqui no Recife, mas também em Caruaru e avançando", relembrou Raquel Lyra.

Governadora Raquel Lyra esteve presente na inauguração da primeira fase do NERD - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Impactos

Presidente do Porto Digital e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Pierre Lucena falou sobre a expectativa de impacto social que o NERD poderá trazer ao estado de Pernambuco e ao ecossistema de tecnologia.

"Esse é o nosso núcleo de empreendedorismo e residência digital, que é o núcleo de negócios do Porto Digital, antes tínhamos programas para startups e de formação, mas agora juntamos tudo e nos preocupamos desde da formação de milhares jovens empreendedores, ajudando a eles montarem o negócio, além de colaborar nessa trajetória de crescimento e com o objetivo dobrar o tamanho do Porto Digital nos próximos 15 anos, chegando a 50 mil colaboradores e mil empresas no nosso ecossistema", disse o presidente do Porto Digital.

Presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, falou sobre a expectativa de impacto social do NERD - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Sobre as necessidades que o núcleo vem para sanar e o contexto do atual do mercado de trabalho voltado à tecnologia, o presidente do conselho do Porto Digital e fundador da CESAR School, Silvio Meira, refletiu sobre as transformações em curso.

"O NERD chega nesse tempo de transformações radicais, quando se diz, por exemplo, que 40% de todos os postos de trabalho estão sujeitos a alguma influência de Inteligência Artificial; transformando trabalho, aumentando a possibilidade de quem trabalha naquilo e eliminando certos cargos de trabalho. Talvez a gente esteja no curso de uma das maiores transformações do trabalho, economia e sociedade dos últimos 500 anos", disse o pesquisador Silvio Meira.

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