Porto recusa R$ 237 milhões por Pepê, ex-Grêmio, diz jornal

O Porto recusou uma proposta de 45 milhões de euros (R$ 237 milhões) feita pelo Tottenham pelo brasileiro Pepê. O contrato previa ainda mais 15 milhões de euros caso o jogador atingisse determinadas metas definidas em contrato, mas o time português resistiu às investidas e rejeitou o negócio.

Segundo o jornal português A Bola, o Porto teria recusado a oferta porque “não pretendem prescindir de um jogador com enorme potencial”, sendo “visto como imprescindível para Sérgio Conceição”, técnico do time. A negociação ficou ainda mais difícil após a saída “inesperada” de Otávio, negociado com o Al Nassr, da Arábia Saudita.

O Porto teria feito uma contraproposta, no valor de 75 milhões de euros pagos de maneira à vista, o valor que consta na cláusula de rescisão do brasileiro, ajustada após a renovação de contrato de Pepê feita no ano passado. O Tottenham, no entanto, não avançou nas negociações com os novos valores postos à mesa.

Ainda segundo A Bola, o Arsenal também teria procurado o clube lusitano para saber os valores do jogador, mas acabou recuando na investida.

A possível transferência de Pepê pode ser boa para o Grêmio, que tem direito a 12,5% de uma futura negociação envolvendo o atleta. Ou seja: quando o atacante for vendido pelo Porto a um outro clube, parte deste valor irá aos cofres do clube gaúcho.

Pepê foi contratado pelo Porto em fevereiro 2021, mas só se apresentou ao clube português em julho do mesmo ano, quando terminou a temporada europeia. Na ocasião, os Dragões pagaram 15 milhões de euros (R$ 98,1 milhões pela cotação da época) pelo jogador, que assinou um contrato de cinco anos.

