Porto vence em sua visita ao líder Benfica (2-1) e dá mais emoção ao campeonato português

O Porto venceu por 2 a 1 em sua visita ao Benfica, nesta sexta-feira, no clássico da 27ª rodada do campeonato português.

Graças a esta vitória, o Porto (2º) reduziu para sete pontos a distância em relação ao Benfica (1º), que sofreu sua segunda derrota neste campeonato.

O Benfica saiu na frente aos 10 minutos, com um gol contra de Diogo Costa, mas o Porto virou o jogo com gols do colombiano Mateus Uribe (45') e do iraniano Mehdi Taremi (54').

Foi o décimo quarto gol de Taremi nesta temporada no campeonato português.

O Benfica terá de se recuperar deste revés antes do próximo desafio, na terça-feira novamente em casa contra a Inter de Milão, em jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Jogos da 27ª rodada do campeonato português (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Santa Clara - FC Vizela 0 - 1

Benfica - Oporto 1 - 2

Boavista - Vitoria de Guimarães 2 - 1

- Sábado:

(11h30) Arouca - Marítimo

(14h00) Portimonense - Rio Ave

Paços de Ferreira - FC Famalicão

(16h30) Sporting de Braga - Estoril

- Domingo:

(14h00 GMT-3) Casa Pia - Sporting de Lisboa

- Segunda-feira:

(16h15) Gil Vicente - Chaves

Classificação:

1. Benfica

2. Oporto

3. Sporting de Braga

4. Sporting de Lisboa

5. Arouca

6. Vitoria de Guimarães

7. FC Vizela

8. Casa Pia

9. Rio Ave

10. FC Famalicão

11. Boavista

12. Chaves

13. Gil Vicente

14. Portimonense

15. Estoril

16. Marítimo

17. Paços de Ferreira

18. Santa Clara

