A- A+

Futebol Internacional Porto vence Shakhtar Donetsk e vai às oitavas da Champions Time português está no Pote 2 do sorteio da próxima fase

O Porto venceu nesta quarta-feira (13) o Shakhtar Donetsk por 5x3 e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões como segundo colocado do grupo H, atrás do Barcelona.

Com este resultado, o Shakhtar terminou em terceiro e vai disputar a Liga Europa. Já o Royal Antwerp, último colocado, está eliminado das competições europeias, mas se despediu de forma honrosa com uma vitória por 3x2 sobre o Barça.

O Porto não chegava às oitavas desde a temporada 2018-2019, quando foi eliminado nas quartas de final.

Depois de marcar duas vezes contra o Shakhtar no jogo de ida, o brasileiro Wenderson Galeno voltou a balançar as redes duas vezes na vitória da sua equipe (9' e 43'), e também marcaram Mehdi Taremi (62'), Pepe (75') e Francisco Conceição (82'), filho do técnico Sérgio Conceição.

Aos 40 anos, o ex-zagueiro do Real Madrid Pepe comemorou com um gol em seu 100º jogo na Liga dos Campeões.

Danylo Sikan (29'), Eustáquio - contra -(72') e Eguinaldo (88') marcaram pelo Donetsk.

Veja também

Champios League Veja os classificados e os potes do sorteio da Liga dos Campeões