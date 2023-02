A- A+

Futebol Porto x Sport: confira as prováveis escalações e saiba onde assistir ao duelo Equipes se enfrentam às 20h desta quarta-feira (8), no Lacerdão

Embalado na temporada, o Sport entra em campo mais uma vez na noite desta quarta-feira (8). O Leão visita o Porto, às 20h, no Lacerdão, pelo Estadual, em compromisso que dá start à uma sequência pesada de jogos em um intervalo de dez dias. Além do Gavião, o Rubro-negro tem Náutico, Ceará e Santa Cruz pela frente.

Com uma série insana de partidas, o técnico Enderson Moreira deve promover algumas modificações na formação inicial. Uma ausência certa é a do lateral-direito Eduardo. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito e será substituído por Ewerthon, que volta a receber uma oportunidade no time titular.

Além do prata da casa, no entanto, outros nomes do elenco também devem ganhar oportunidades. A expectativa é que Denival, Matheus Vargas, Labandeira, Wanderson e Gabriel Santos sejam acionados.

Porto x Sport: Onde assistir? O streaming Nosso Futebol transmite o confronto atrasado da 7ª rodada do Estadual.

Escalações

Porto

Henrique; Pedrão, Cleberson Varane, Carioca; Danielzinho, Rafael Gelatti, Danilo, Geyson e Edvaine; Tharcysio e Fábio Bahia. Técnico: Oscar de Souza.

Sport

Renan (Denival); Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho (Matheus Vargas); Edinho (Labandeira), Luciano Juba (Wanderson) e Vagner Love (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.

