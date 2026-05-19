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COPA DO MUNDO Portugal anuncia convocação e Cristiano Ronaldo chega à sexta Copa do Mundo; veja lista Ídolo português também entra no grupo de jogadores mais velhos a participarem de um Mundial

Portugal anunciou nesta terça-feira os convocados para a Copa do Mundo de 2026. A seleção é a única até aqui a anunciar quatro goleiros em sua lista principal. Em campo, os destaques da equipe são o quarteto campeão da Champions pelo Paris Saint-Germain Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos; Bernardo Silva, do Manchester City, e João Félix e Cristiano Ronaldo do Al-Nassr.

Na coletiva, o treinador Roberto Martínez justificou a escolha dos quatro goleiros reiterando que as condições da Copa do Mundo exigem, algumas vezes, um "número maior de jogadores por posição".



O comandante afirmou que Ricardo Velho sabe que é a última escolha entre as opções e não será inscrito no torneio — ficando à disposição somente em caso de lesões —, mas o jogador deseja "ajudar Portugal a qualquer custo".



A seleção portuguesa está no grupo K da Copa do Mundo ao lado de República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. Na fase de grupos, os jogos estão marcados para os dias 17/06 (Portugal x República Democrática do Congo), 23/06 (Portugal x Uzbequistão) e 27/06 (Portugal x Colômbia).

Lista dos convocados

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirliği);

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Viega (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica);

Meias: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City);

Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Pedro Neto), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).



Cristiano, uma máquina

Cristiano Ronaldo alcançará dois feitos históricos na Copa do Mundo de 2026: se tornará o primeiro jogador a disputar seis Mundiais — podendo se juntar a Lionel Messi e Guillermo Ochoa, caso os atletas sejam confirmados na lista oficial das seleções da Argentina e México — e, também, entrará para o seleto grupo de pessoas a disputarem uma Copa do Mundo acima dos 40 anos.



No primeiro jogo de Portugal na Copa, Cristiano terá 41 anos e 132 dias de vida, colocando-o na quarta posição da lista de jogadores mais experientes a disputarem um Mundial. Guillermo Ochoa, do México, também poderá entrar na lista caso participe da Copa. Um pouco mais novo, o goleiro mexicano que pode disputar seu sexto mundial chegaria ao torneio com 40 anos e 333 dias, ficando na sexta posição da lista dos mais experientes.



Cristiano Ronaldo atuando pela Seleção Portuguesa. Foto: YURI CORTEZ / AFP



Confira a lista completa de jogadores com mais de 40 anos a entrarem em campo em Mundiais:

Essam El Hadary, Egito (Copa de 2018): 45 anos e 161 dias

Faryd Mondragón, Colômbia (Copa de 2014): 43 anos e três dias

Roger Milla, Camarões (Copa de 1994): 42 anos e 39 dias

Cristiano Ronaldo, Portugal (Copa de 2026): 41 anos e 132 dias (idade no primeiro jogo da Copa de 2026)

Pat Jennings, Irlanda do Norte (Copa de 1986): 41 anos

Guillermo Ochoa, México (Copa de 2026): 40 anos e 333 dias (idade no primeiro jogo da Copa de 2026)*

Peter Shilton, Inglaterra (Copa de 1990): 40 anos e 292 dias

Dino Zoff, Itália (Copa de 1982) 40 anos e 133 dias

Ali Boumnijel, Tunísia (Copa de 2006): 40 anos e 71 dias

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