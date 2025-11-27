Portugal derrota Áustria e conquista pela primeira vez o título mundial Sub-17

A- A+

A seleção masculina de Portugal conquistou o título da Copa do Mundo de Futebol Sub-17, nesta quinta-feira, em Doha, no Catar, após derrotar a Áustria por 1 a 0. O torneio reuniu 48 seleções e os três primeiros lugares foram de equipes europeias, com a Itália completando o pódio, ao derrotar o Brasil na disputa do terceiro lugar.

O atacante do Benfica, Anísio Cabral, foi o autor do único gol da partida, aos 32 minutos do primeiro tempo. Foi o sétimo gol do jogador no campeonato, um a menos que o austríaco Johannes Moser, eleito o melhor jogador da competição.



Este foi o primeiro título Sub-17 de Portugal, conquistado na vigésima edição do torneio, que a Fifa expandiu e agora organiza anualmente, em vez de a cada dois anos. O Catar sediou esta edição e também sediará o torneio pelos próximos quatro anos.

Mais cedo, o goleiro Alessandro Longoni defendeu dois pênaltis e ajudou a Itália a derrotar o Brasil por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após um empate por 0 a 0 na disputa pelo terceiro lugar.

