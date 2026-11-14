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HOMENAGEM

Jogadores de Portugal fazem homenagem a CR7 em 1º jogo da seleção após despedida do craque

Todos os jogadores portugueses entraram em campo vestindo a camisa número 7, eternizada pelo atacante ao longo de seus 23 anos de trajetória na equipe nacional

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Cristiano Ronaldo anunciou sua despedida da seleção portuguesa no início de novembroCristiano Ronaldo anunciou sua despedida da seleção portuguesa no início de novembro - Foto: Miguel Riopa / AFP

A seleção portuguesa fez uma homenagem especial a Cristiano Ronaldo neste sábado, antes da partida contra a Dinamarca, pela Liga das Nações.

Todos os jogadores portugueses entraram em campo vestindo a camisa número 7, eternizada pelo atacante ao longo de seus 23 anos de trajetória na equipe nacional. As crianças que os acompanharam também vestiam o mesmo número. O gesto marcou o primeiro compromisso da seleção desde que o craque anunciou sua despedida da equipe.

A iniciativa foi definida em uma reunião realizada na quinta-feira entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, o técnico Jorge Jesus e os atuais capitães da equipe, Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes.

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Os torcedores presentes Estádio Municipal de Braga também saudaram os atletas com uma enorme faixa em homenagem a CR7 com a mensagem "Obrigado, capitão". Aos 7 minutos de partida, a frase foi projetada no telão e o público aplaudiu.

Cristiano Ronaldo anunciou sua despedida da seleção portuguesa no início de novembro, encerrando uma trajetória iniciada em agosto de 2003. Aos 41 anos, o atacante deixa a equipe como recordista de partidas disputadas e gols marcados: foram 234 jogos e 146 gols com a camisa de Portugal. Entre suas principais conquistas estão a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

Além da homenagem no gramado, a Federação Portuguesa também anunciou uma mudança no desenho gráfico do número 7 do uniforme nacional, como forma de preservar a memória do jogador. A camisa continuará sendo utilizada por outros atletas, mas terá uma identidade visual diferente daquela que marcou a trajetória de CR7.

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