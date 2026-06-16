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Futebol Portugal, Inglaterra e mais: veja jogos desta quarta-feira (17) da Copa do Mundo Dia marca as estreias de craques como Cristiano Ronaldo e Harry Kane na maior competição de futebol do planeta

Cinco jogos finalizam a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Dois deles envolvendo seleções que ocupam a lista de favoritas ao título. Às 14h, em Houston, Portugal enfrenta a República Democrática do Congo, pelo Grupo K. Mais tarde, às 17h, no Grupo L, Dallas será palco da partida entre Inglaterra e Croácia.

Última dança

Prestes a disputar seu sexto mundial, Cristiano Ronaldo tenta fechar a reta final da carreira com a conquista da Copa do Mundo. Aos 41 anos e perseguindo também o milésimo gol, faltando apenas 27 para a marca, o jogador terá a companhia de uma geração talentosa para alcançar a conquista inédita para os portugueses.

Na defesa, a equipe conta com nomes como Nuno Mendes e Rúben Dias. No meio, a dupla do Paris Saint-Germain, formada por Vitinha e João Neves, se junta aos talentos de Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Na frente, Portugal tem a qualidade de Rafael Leão e João Félix.

A RD Congo não joga uma Copa do Mundo desde 1974, quando ainda se chamava Zaire. A equipe caiu na primeira fase, atuando contra Brasil, Escócia e Iugoslávia. Em 2026, o principal nome do time é o atacante Yoane Wissa.

Já a Inglaterra está ansiosa para acabar com o jejum de 60 anos sem levantar a taça da Copa do Mundo - o último e único título mundial foi alcançado em 1966, quando sediou o evento. A equipe aposta no faro de gol de Harry Kane, um dos principais nomes da atual temporada, e no talento do meia Jude Bellingham.

Às vésperas da estreia, os ingleses foram obrigados a fazer uma mudança na lista de convocados. O lateral-direito Tino Livramento, de 23 anos, sofreu uma lesão na panturrilha direita e foi cortado. Trevoh Chalobah foi chamado para a vaga.

Livramento havia sofrido uma lesão na coxa no final da temporada, mas se recuperou a tempo para a Copa do Mundo e estava cotado para ser o reserva de Reece James na lateral direita.

A seleção inglesa também foi alvo nos últimos dias de um furto de itens da delegação, como chuteiras, bolas oficiais da Copa e outros equipamentos de treino. A Polícia de Kansas City prendeu dois suspeitos de envolvimento na ação criminosa e recuperou os objetos.

No lado croata, a expectativa em 2026 é seguir desafiando gigantes. Em 2018, a equipe chegou até a final da Copa, ficando com o vice-campeonato ao perder para a França. Na campanha, curiosamente, a Croácia eliminou a Inglaterra na semifinal. Já em 2022, o time tirou o Brasil nas quartas de final e caiu na etapa seguinte para a Argentina.

Complemento

Outros três jogos fecham o dia. Às 1h, em Santa Clara, jogam Áustria e Jordânia pelo Grupo J. Às 20h, no Grupo L, Gana duela diante do Panamá, em Toronto. Mais tarde, às 23h, Uzbequistão e Colômbia entram em campo pelo Grupo K, no estádio Azteca.

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