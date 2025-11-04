A- A+

Futebol Portugal lança camisa preta e dourada em homenagem a Eusébio Edição limitada da Puma terá apenas 1.965 unidades e será usada uma única vez, em jogo contra a Armênia no Estádio do Dragão

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira uma edição especial do uniforme da Seleção em homenagem a Eusébio, ídolo máximo do futebol português. O modelo, predominantemente preto com detalhes dourados, celebra os 60 anos da conquista da Bola de Ouro pelo “Pantera Negra”, em 1965.

A camisa será usada apenas uma vez: no amistoso contra a Armênia, no dia 16 de novembro, no Estádio do Dragão, no Porto. A coleção, batizada de Puma King Eusébio Edition, será limitada a 1.965 unidades — número que faz referência ao ano da histórica conquista.

A versão “Authentic” do uniforme traz o número 13 na frente e nas costas, em alusão ao número utilizado por Eusébio na Seleção.

“Quando nos contactaram e explicaram a ideia, senti-me profundamente emocionada e honrada. Ver a memória do Eusébio celebrada num projeto tão bonito e significativo enche-me de orgulho. Tenho a certeza de que ele ficaria muito feliz com esta homenagem”, afirmou Flora Bruheim, viúva do craque, em nota divulgada pela FPF.

Ídolo eterno da seleção e símbolo do futebol lusitano, Eusébio da Silva Ferreira faleceu em 2014, aos 71 anos.

