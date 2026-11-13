Portugal organiza homenagem a Cristiano Ronaldo e jogadores vão entrar em campo com a camisa 7

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Embalado com os 100% de aproveitamento em quatro jogos pela Liga das Nações da Uefa, Portugal vai aproveitar o jogo contra a Dinamarca, neste sábado (14), em Braga, para prestar uma homenagem ao maior jogador da história do País. Com o objetivo de celebrar o legado do atacante de 41 anos, que se despediu da equipe nacional recentemente, todos os jogadores da seleção vão entrar em campo com a camisa 7, número eternizado pelo ídolo.



A iniciativa foi definida durante uma reunião realizada nesta quinta-feira entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, o treinador de Portugal, Jorge Jesus, e ainda um grupo formado pelos atuais capitães: Bernardo Silva, Rubén Dias e Bruno Fernandes.





Pelo acordo entre as partes, o primeiro ponto da homenagem vai acontecer com a multiplicação de camisas 7 no gramado, já que todos os atletas vão vestir a peça que remete ao veterano jogador. Outro momento dedicado ao astro vai acontecer no minuto 7 (a expectativa é que os torcedores, nesse momento, celebrem das arquibancadas esse momento festivo).



Segundo o jornal português A Bola a Uefa autorizou a execução da homenagem no estádio. O periódico informou ainda que a FPF decidiu demonstrar o respeito pelo legado do atleta com uma outra medida. A entidade que comanda o futebol local decidiu manter vago o quarto que o atleta ocupava na Casa dos Atletas neste primeiro estágio após a sua despedida.



Na seleção portuguesa desde 2003, o atacante acumulou recordes com a camisa grená. Nestes 23 anos de história, ele entrou em campo pela equipe nacional em 234 oportunidades e marcou 146 gols. Com seis Copas do Mundo no currículo, suas principais conquistas foram a Eurocopa de 2016 e duas Ligas das Nações da Uefa.

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