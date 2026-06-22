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Copa do Mundo Portugal crê em geração extraclasse e redenção de CR7 contra Uzbequistão por 1ª vitória na Copa Lusitanos prometem responder às críticas em campo, depois de empate contra a RD. Congo

Com uma geração que para muitos é a mais valiosa de toda a sua história, e tendo ainda a liderança de um jogador icônico como Cristiano Ronaldo, Portugal entra em campo nesta terça-feira, às 14h, no NRG Stadium, em Houston, disposto a provar que, de fato, é um dos favoritos a conquistar o título da Copa do Mundo. Sob desconfiança após empatar na estreia, o time lusitano tem o modesto Uzbequistão em seu caminho neste compromisso pela segunda rodada do Grupo K. E num torneio de tiro curto como este, somente a vitória está presente nos planos da delegação europeia.

Nomes como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, João Neves e Pedro Neto são alguns dos jogadores acostumados a grandes confrontos e entram para encorpar uma equipe que iniciou o torneio como a grande força da chave, mas que viu sua atuação ofuscada pelo empate de 1 a 1 contra a República Democrática do Congo.

A blindagem ao elenco foi a primeira medida para tentar afastar os jogadores do clima de pressão após o empate na estreia. O experiente lateral-direito Diogo Dalot, que defende o Manchester United, disse que o grupo está pronto para enfrentar tudo para ir o mais longe possível. "Há muita gente que não quer ver a seleção obter sucesso", afirmou em coletiva.

O atacante Francisco Conceição foi outro a externar a mobilização do grupo para conseguir comprovar, de fato, que Portugal é realmente uma das candidatas ao título. "Claro que vamos responder em campo à onda de críticas de que fomos alvos. Sobretudo, vamos dar uma resposta a nós mesmos", afirmou valorizando a atual geração do futebol português.

Muito desse clima pode se explicar pela ordem das equipes na classificação do Grupo K após a primeira rodada. Portugal aparece empatado com a República Democrática do Congo com um ponto, enquanto os colombianos ostentam o primeiro posto depois de estrear com vitória. Ainda sem pontuar, o Uzbequistão figura na lanterna.

Em um jogo onde na teoria, o favoritismo é incontestável, Cristiano Ronaldo, 41 anos, chega para esta partida já no olho do furacão após uma atuação discreta na estreia. Alvo de críticas, o atacante pode ter a parceria de João Félix (seu companheiro de Al-Nassr) como titular a fim de ter o entrosamento como aliado neste duelo que ganha ares de "decisão" no objetivo de avançar às fases de mata-mata da competição.

Apostando na combinação de juventude e experiência, o treinador espanhol Roberto Martínez crê na intensidade como ponto determinante para não dar chances ao adversário de complicar a partida no NRG Stadium.

Pelo lado do Uzbequistão, o treinador Fabio Cannavaro trabalha para explorar justamente o clima de tensão que tomou conta de Portugal após o inesperado empate na estreia. A equipe, que vem de derrota para a Colômbia por 3 a 1.

Sem fórmula mágica, a estratégia será um esquema de forte marcação onde o zagueiro Abdukodir Khusanov terá a missão de comandar a defesa a fim de neutralizar a força ofensiva portuguesa.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGAL X UZBEQUISTÃO

PORTUGAL - Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga (ou Gonçalo Inácio) e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Pedro Neto (João Félix) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

UZBEQUISTÃO - Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Jasurbek Urozov e Abdurauf Abdullaev; Bekzod Karimov, Aleksandr Mozgovoy, Otabek Shukurov e Farrukh Sayfiev; Abbosbek Fayzullaev e Odiljon Khamrobekov; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Canavarro.

ÁRBITRO - Jalal Jayed (MAR).

HORÁRIO - 14h.

LOCAL - NRG Stadium, em Houston (EUA).

ONDE ASSISTIR - CazéTV

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