Portugal supera Dinamarca e 'ameniza' crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

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Nada como uma boa vitória para abafar ou amenizar crises. O abandono de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa após perder a posição de titular ainda renderá muito assunto e polêmicas, mas dentro de campo, os 4 a 2 diante da Dinamarca, em Copenhague, nesta quinta-feira, servem para dar respaldo a Jorge Jesus.



Pelo Grupo 4 da Liga das Nações, a seleção portuguesa visitou a Dinamarca tentando esfriar a crise entre Jorge Jesus e o astro Cristiano Ronaldo. O jogador abandonou a concentração sentindo-se desprestigiado pelo treinador após não ser utilizado diante de País de Gales e ao descobrir que também não enfrentaria os dinamarqueses.



O jogo começou em ritmo alucinante e foram anotados três gols em intervalo de 12 minutos. Cancelo abriu o marcador após receber de Gonzalo Ramos e encobrir o goleiro na cavadinha. Logo depois, Damsgaard empatou em batida colocada. Em linda tabela, na qual tocou de letra para Bruno Fernandes e recebeu livre na frente, Gonzalo Ramos fez o segundo ao deslocar o goleiro.





Depois do intervalo, a Dinamarca conseguiu a igualdade com cavadinha de Hojlund em linda troca de passes que começou lá atrás até assistência de Damsgaard. Os portugueses, contudo, precisavam de 'paz' e o baixinho Vitinha, de cabeça, em nova assistência de Bruno Fernandes, e João Félix, no fim, decidiram.



Já a Noruega foi até o País de Gales e caiu, de virada, por 2 a 1. Oscar Bobb abriu o marcador aos visitante logo aos 10 minutos, recebendo de Odegaard e batendo na saída do goleiro. Antes do intervalo, Daniel James deixou tudo igual ao aparecer bem na pequena área.



A virada dos galeses ocorreu após a expulsão de Heggem por falta logo no primeiro minuto da etapa final. Neco Williams bateu à meia altura e surpreendeu. Com o oponente em desvantagem numérica, bastou administrar o resultado até o fim.

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