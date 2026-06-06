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Futebol Portugal vence Chile por 2 a 1 em casa no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo Cristiano Ronaldo chegou a balançar as redes, aos 36, depois de partir em velocidade da intermediária, mas o gol foi anulado por impedimento

Oeiras, 06 (AE) - Em seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo, Portugal venceu o Chile por 2 a 1 neste sábado no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa. A atual campeã da Nations League jogou desfalcada dos atletas do Paris Saint-Germain (Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, João Neves e Vitinha), mas não teve dificuldades contra uma seleção que não vai ao Mundial desde a edição de 2014, no Brasil.

Portugal teve o domínio completo do primeiro tempo, com mais de 70% de posse de bola, mas demonstrava pouca inspiração nas finalizações. O Chile tentava apertar a marcação, mas a seleção anfitriã não tinha dificuldade em encontrar espaços, especialmente pelo lado esquerdo do ataque com a dupla Cancelo e Rafael Leão.

O atacante do Milan foi quem protagonizou a melhor chance da primeira etapa ao acertar a trave direita do goleiro Vigouroux, aos 9 minutos. Cristiano Ronaldo chegou a balançar as redes, aos 36, depois de partir em velocidade da intermediária, mas o gol foi anulado por impedimento.

O clima do amistoso esquentou no final da primeira etapa. Aos 42, Bruno Fernandes foi alvo de um carrinho de Loyola e reclamou bastante. Já nos acréscimos, após disputa na linha de fundo entre Roman e Cancelo, Leão agrediu o zagueiro chileno e ambos foram expulsos.

O segundo tempo começou com 6 substituições na seleção portuguesa, incluindo as saídas de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Com 10 homens de cada lado, a partida ficou mais aberta, e Portugal abriu o placar com dois jogadores que entraram no segundo tempo.

Aos 13, Ruben Neves lançou Gonçalo Neves dentro da área. O substituto de CR7 tocou no canto esquerdo do goleiro chileno. Aos 30, Bruno Fernandes recebeu livre fora da área e, com um chute preciso, colocou a bola no canto direito, sem chance para Vigouroux, e fez 2 a 0.

O técnico espanhol Roberto Martinez, de Portugal, ainda fez mais duas alterações, colocando em campo João Félix e Tomas Araújo, antes de ver o Chile marcar com Cepeda, com um arremate de fora da área já nos acréscimos.

Portugal faz seu último amistoso antes da Copa contra a Nigéria, outra seleção que não vai ao Mundial, na quarta-feira. A seleção europeia está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A equipe de Cristiano Ronaldo estreia no dia 17 contra os africanos, em Houston.

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