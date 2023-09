Portugal vence em sua visita à Eslováquia e fica perto da vaga na Euro-2024

A- A+

Portugal derrotou a Eslováquia por 1x0 como visitante pela quinta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, com um gol de Bruno Fernandes no final do primeiro tempo, nesta sexta-feira (8) em Bratislava.

O jogador do Manchester United, que nesta noite comemorou seu 29º aniversário, abriu o placar em uma jogada individual concluída com um chute cruzado de pé direito.

"Sabíamos que seria complicado, mas conseguimos desbloquear o jogo", disse Fernandes à emissora portuguesa RTP. "Precisávamos ter um pouco mais de posse de bola, ser mais pacientes", acrescentou.

Com esta quinta vitória consecutiva, a equipe de CR7 dispara na liderança do grupo J e passa agora a ter uma vantagem de cinco pontos sobre os seus dois concorrentes mais próximos, Eslováquia e Luxemburgo.

Voltando a uma defesa de quatro homens, com Ruben Dias e Antonio Silva na zaga central, o técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martinez, escalou Vitinha e Rafael Leão no ataque para apoiar Cristiano Ronaldo.

Mas esses três últimos, assim como o criativo Bernardo Silva foram cercados por uma equipe eslovaca que também se projetou no ataque e criou chances por meio de Polievka (11') e Haraslin (42').

Depois de uma primeira tentativa sem sucesso contra o goleiro Dubravka (17'), Bruno Fernandes avançou pela ponta direita e conseguiu mandar para o fundo da rede com um disparo rasteiro (43').

O meia atacante, com 16 gols em 59 jogos pela seleção portuguesa, já havia sido decisivo na vitória de Portugal sobre a Bósnia (3-0) em junho passado, ao marcar dois gols e dar uma assistência.

Salvador contra a Islândia (1-0) com um gol nos acréscimos, Cristiano Ronaldo foi mais discreto nesta noite em Bratislava.

Mas o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que recuperou a titularidade sob o comando de Martínez, teve várias chances (16', 46', 61', 68' e 76').

Do lado da seleção da casa, Pekarik (52') e Schranz (56') desperdiçaram as melhores oportunidades e não conseguiram evitar mais uma vitória do campeão europeu de 2016.

"O nosso foco está no próximo jogo", disse Bruno Fernandes, quando questionado se sua seleção tem a certeza de que se classificará. "Sabemos o que é preciso para estar na Euro, mas o que queremos é vencer todos os jogos".

Portugal recebe na segunda-feira em Faro a seleção de Luxemburgo, que venceu na sexta-feira a Islândia por 3x1.

