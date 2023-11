Portugal vence Liechtenstein e mantém campanha 100% nas Eliminatórias da Euro

A- A+

Portugal, que já está classificado para a Eurocopa de 2024, manteve 100% de aproveitamento no Grupo J das Eliminatórias para o torneio continental ao derrotar a modesta seleção de Liechtenstein por 2 a 0 nesta quinta-feira (16).

Cristiano Ronaldo e João Cancelo marcaram os gols dos portugueses em sua visita a Vaduz.

Com 27 pontos em nove jogos, Portugal é líder isolado da chave. A segunda colocada é a Eslováquia, que nesta quinta-feira venceu a Islândia por 4 a 2, em Bratislava, e conseguiu a outra vaga do grupo.

Liechtenstein suportou a pressão no primeiro tempo, mas a seleção portuguesa voltou do intervalo decidida a evitar qualquer surpresa.

Cristiano Ronaldo (46') abriu o placar logo no início da segunda etapa, aproveitando passe de Diogo Jota. Este foi o décimo gol do jogador do Al-Nassr em oito jogos nas Eliminatórias da Euro.

Minutos mais tarde, João Cancelo (57') fez o gol da tranquilidade para Portugal, com assistência de António Silva.

A seleção portuguesa encerrará sua participação nas Eliminatórias da Euro no próximo domingo, em Lisboa, contra a Islândia.

