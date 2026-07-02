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Futebol Portugal x Croácia e Espanha x Áustria: confira jogos desta quinta-feira (2) na Copa do Mundo Confrontos são válidos pela segunda fase da competição. Quem vencer avança para as oitavas de final

Uma das partidas das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 será definida pelos ganhadores dos dois embates que acontecem nesta quinta-feira (2). Em Los Angeles, às 16h, a Espanha enfrenta a Áustria. Às 20h, é a vez de Portugal jogar contra a Croácia, em Toronto. Ambos os duelos são pela segunda fase.

Lesões

A Espanha terá os desfalques dos atacantes Yéremy Pino, Nico Williams e Víctor Muñoz. Os dois primeiros se machucaram no jogo contra o Uruguai, enquanto o último ainda não estreou no torneio por conta de uma lesão muscular.

Por outro lado, o atacante Lamine Yamal informou que está em condições de jogar os 90 minutos contra a Áustria. O ponta, sob o comando do técnico Luis de la Fuente, atuou por 19 minutos na estreia da equipe contra Cabo Verde, aumentou seu tempo para 45 minutos, marcando um gol, na segunda partida contra a Arábia Saudita, e encerrou a fase de grupos jogando 76 minutos na vitória sobre o Uruguai.

Questionado sobre as dúvidas levantadas pelo desempenho da seleção espanhola na fase de grupos contra adversários considerados mais fáceis, o jogador de 18 anos, que admitiu ter assistido a todos os jogos da Copa do Mundo, priorizou a conquista de bons resultados e a classificação para as próximas fases.

"No fim das contas, muitas vezes joguei bem pelo Barça e depois fui para casa decepcionado. Acho que o que importa é vencer. É mais importante do que nunca. Obviamente, você tem que jogar bem, mas se você joga bem e perde, todos nós vamos para casa tristes. O que você prefere: jogar bem e terminar como a seleção holandesa, ou jogar mal e terminar como o Paraguai, cujos jogadores provavelmente estão felizes em seus quartos?", questionou.

Panos quentes

O meia Bernardo Silva evitou qualquer polêmica sobre ter ficado no banco de reservas de Portugal nas duas últimas partidas. "Estou pronto para ajudar a seleção. Seja como titular, seja jogando cinco minutos, seja no banco de reservas", afirmou.

Recém-contratado pelo Real Madrid, Silva perdeu espaço no time titular após o empate em 1x1 contra a República Democrática do Congo, na estreia da competição. "Não é o meu trabalho discutir as opções do treinador", minimizou.

Para o ex-meia do Manchester City, todos devem "apoiar os jogadores que estão dentro de campo, treinar bem, criar um bom ambiente e, acima de tudo, estar prontos" para jogar a qualquer momento.

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