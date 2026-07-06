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Copa do Mundo Portugal x Espanha e Estados Unidos x Bélgica: saiba onde assistir aos jogos desta segunda (06) Os vencedores se enfrentam nas quartas de final, na próxima sexta-feira (10), em Los Angeles

A Copa do Mundo colocou frente a frente, mais uma vez, vizinhos que possuem um amplo histórico de rivalidade e que costumam entrar em embates que marcam gerações. Duas das seleções que chegaram como favoritas na competição, Portugal e Espanha duelam às 16h, nesta segunda-feira (06), em Dallas, pelas oitavas de final.

Eternos rivais, em vários sentidos, o Dérbi Ibérico tem uma lista extensa de jogos: essa será a 42ª partida entre as seleções. Em mundiais, porém, é apenas a terceira partida. Em 2010, nas quartas de final, a Espanha venceu por 1x0 com gol de David Villa e arrancou para o título. Em 2018, o confronto foi ainda pela fase de grupos, com o placar final em 3x3, em partida que ficou muito reconhecida por ser uma das melhores atuações de Cristiano Ronaldo na carreira, que terminou com um hat-trick do craque lusitano.

Momentos

Apesar de chegaram como favoritos, Espanha e Portugal demoraram para convecer na Copa. O empate em 0x0 da Fúria contra Cabo Verde e do 1x1 dos portugueses diante do RD Congo na primeira rodada acendeu o sinal de alerta.

Ainda assim, caminharam com certa tranquilidade rumo à fase de mata-mata, os espanhóis em primeiro no Grupo H e os lusitanos em segundo no Grupo K. Na fase anterior, Portugal venceu a Croácia por 2x1, enquanto a Espanha despachou a Áustria por 3x0.

Se o duelo coloca dois dos elencos mais talentosos da atual Copa do Mundo, é esperado que o talento individual também possa definir. Nesse capítulo, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, jogadores de gerações diferentes, devem puxar todos os holofotes para essa disputa.

Disputando sua sexta Copa do Mundo, CR7 celebrou mais essa oportunidade, admite a ansiedade, mas nega qualquer tipo de nervosismo. O ídolo português também afirmou que o adversário pinta como favorito.

Lamine Yamal tem apenas 19 anos de idade, enquanto o experiente Cristiano Ronaldo tem 41 - Foto por ROBERTO SCHMIDT / AFP

"Não falta nada na vida. Por isso, é desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o Mundial, nem menos Cristiano se não ganhar", disse.

"A Espanha é sempre candidata a ganhar Mundial, Eurocopa... A Espanha teoricamente é favorita porque já ganhou. Amanhã será para quem tiver os melhores detalhes na partida. Espero que seja Portugal", completou.

Ainda na coletiva pré-jogo, o astro português elogiou o jovem adversário e garante que Yamal terá um futuro brilhante pela frente, mas sem deixar de citar a força coletiva espanhola.

"É um jogador com muito futuro. Sinceramente não vi nenhum jogo da Espanha até agora, apenas um bocadinho do primeiro frente a Cabo Verde. Mas é um jogador com futuro. Está a sair-se muito bem e terá um futuro brilhante. Mas, para mim, olho sempre para a Espanha como um coletivo. São muito bons, jogam muito bem, e será um jogo muito duro", disse CR7.

Complemento

Um pouco mais tarde, às 21h, em Seattle, os Estados Unidos enfrenta a Bélgica. Time da casa, os estadunidenses são uma das sensações da Copa até aqui, com um nível de futebol que vem surpreendendo, mas o mesmo não pode ser dito do time belga.

Os norte-americanos atropelaram a Bósnia por 2x0 na segunda fase, enquanto os europeus fizeram um jogo dramático para vencer Senagal por 3x2, de virada, na prorrogação.

Polêmica

Nos bastidores veio a grande polêmica pré-jogo. Expulso contra a Bósnia, Balogun, que chegou a marcar o primeiro gol, teve efeito suspensivo aceito e estará à disposição do técnico Mauricio Pochetinno.

Folarin Balogun, camisa 20 dos Estados Unidos, recebeu um cartão vermelho por uma falta em Tarik Muharemovic (4), da Bósnia e Herzegovina - Michael Steele/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Por sua vez, a Federação Belga (RBFA) expressou sua "surpresa" com a decisão, que "contradiz diretamente as disposições do regulamento da competição".

A RBFA, que deverá recorrer da decisão, ressaltou que o "Código Disciplinar da Fifa afirma expressamente que um cartão vermelho implica automaticamente uma suspensão para o próximo jogo da equipe, tal como aconteceu com todos os cartões vermelhos mostrados anteriormente durante esta Copa do Mundo".

Saiba onde assistir



Portugal x Espanha - 16h - Globo/Sportv/SBT/CazéTV

Estados Unidos - 21h - CazéTV

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