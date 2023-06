A- A+

Handebol Português/FMO conquista medalha de bronze no Sul-Centro Americano de Handebol feminino A equipe pernambucana foi a única do Norte/Nordeste e Centro-Oeste na competição internacional

O Português/FMO conquistou a medalha de bronze no Sul-Centro Americano de Handebol Adulto Feminino, neste final de semana, em São Paulo. O time comandado pelo técnico Cristiano Rocha venceu o Nacional por 30x23 e garantiu o terceiro lugar na competição. O campeão foi o Pinheiros/SP, que derrotou o River Plate por 29x26, na prorrogação.

O resultado foi bastante comemorado pelo Português/FMO, que ano após ano tem conseguido bons resultados internacionais. A equipe lusa tinha terminado em quarto lugar no último Sul-Centro e agora garantiu o pódio.

“Temos uma equipe muito competitiva e que chegou para o Sul-Centro muito preparada. Por muito pouco não chegamos à final e disputamos o título. Mesmo assim o time está de parabéns pelo resultado”, afirmou o técnico Cristiano Rocha.

O Português/FMO foi o único clube do Norte/Nordeste e Centro-Oeste na competição internacional, que ainda contou com times da Argentina, Chile e Uruguai. Além de Português e Pinheiros, o Brasil ainda foi representado pelo Nacional e o Sorocaba, que terminaram em quarto e em sétimo lugar, respectivamente.

Agora o Português/FMO volta as atenções para a disputa do Brasileiro e da Liga Nacional. As duas competições ainda estão na fase classificatória, que deve ser concluída até o final do mês de agosto.

