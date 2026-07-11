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Handebol Português vence Campeonato Brasileiro de Handebol de forma invicta Luso conquistou a 16ª taça da competição

O Clube Português do Recife conquistou, neste sábado (11), o Campeonato Brasileiro de Handebol de maneira invicta, em Maceió. O jogo do título foi uma vitória por 39 a 16 diante do Sport, em um clássico pernambucano.

O Luso conquistou a 16ª taça da competição. A fase final da disputa envolvia seis clubes na capital alagoana: Português, Sport, Santa Cruz, CATO-AL, ATHB-RS e Sorocaba-SP.

Uma das principais forças do handebol nacional, o Português venceu com boa margem em todas as partidas. A competição serviu como base para a disputa da Conferência Nordeste da Liga Nacional, principal competição do calnedário nacional. Nas duas últimas temporadas, o Luso ficou com o vice-campeonato da Liga Nacional.

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