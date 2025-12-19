Português vence o Sport e conquista o pentacampeonato pernambucano de hóquei sobre patins
Time luso vence o Leão por 1 a 0 e confirma mais um novo título estadual
O Clube Português é pentacampeão do Campeonato Pernambucano de Hóquei sobre Patins durante final marcada pelo equilíbrio e pela intensidade.
O time luso venceu o Sport por 1 a 0 e confirmou, de forma direta, mais um título estadual. A decisão foi disputada em alto nível técnico, com forte marcação, organização defensiva e poucas oportunidades claras de gol.
As duas equipes demonstraram competitividade do início ao fim, transformando a final em um confronto decidido nos detalhes.
Leia também
• Flamengo desembarca no Rio após o vice da Copa Intercontinental sem o técnico Filipe Luís
• Matheus Souto Maior assume Sport de forma oficial nesta sexta-feira (19)
• Sport goleia Tamandaré e conquista bicampeonato pernambucano de futsal
O gol do título saiu na reta final da partida. Faltando quatro minutos para o encerramento, Ceará marcou após assistência de Diego, garantindo a vitória e selando a conquista lusa diante do Sport.
Com o título do segundo turno, somado à conquista do primeiro turno, o Clube Português confirmou sua superioridade no Estadual e levantou a taça pernambucana de 2025 sem a necessidade de partida extra, consolidando o pentacampeonato e a força do hóquei luso em Pernambuco.