HÓQUEI

Português vence o Sport e conquista o pentacampeonato pernambucano de hóquei sobre patins

Time luso vence o Leão por 1 a 0 e confirma mais um novo título estadual

Clube Português se consagra pela quinta vez como campeão do Campeonato Pernambucano de Hóquei sobre PatinsClube Português se consagra pela quinta vez como campeão do Campeonato Pernambucano de Hóquei sobre Patins - Foto: Divulgação / Clube Português

O Clube Português é pentacampeão do Campeonato Pernambucano de Hóquei sobre Patins durante final marcada pelo equilíbrio e pela intensidade.

O time luso venceu o Sport por 1 a 0 e confirmou, de forma direta, mais um título estadual. A decisão foi disputada em alto nível técnico, com forte marcação, organização defensiva e poucas oportunidades claras de gol.

As duas equipes demonstraram competitividade do início ao fim, transformando a final em um confronto decidido nos detalhes.

O gol do título saiu na reta final da partida. Faltando quatro minutos para o encerramento, Ceará marcou após assistência de Diego, garantindo a vitória e selando a conquista lusa diante do Sport.

Com o título do segundo turno, somado à conquista do primeiro turno, o Clube Português confirmou sua superioridade no Estadual e levantou a taça pernambucana de 2025 sem a necessidade de partida extra, consolidando o pentacampeonato e a força do hóquei luso em Pernambuco.

