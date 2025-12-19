A- A+

HÓQUEI Português vence o Sport e conquista o pentacampeonato pernambucano de hóquei sobre patins Time luso vence o Leão por 1 a 0 e confirma mais um novo título estadual

O Clube Português é pentacampeão do Campeonato Pernambucano de Hóquei sobre Patins durante final marcada pelo equilíbrio e pela intensidade.

O time luso venceu o Sport por 1 a 0 e confirmou, de forma direta, mais um título estadual. A decisão foi disputada em alto nível técnico, com forte marcação, organização defensiva e poucas oportunidades claras de gol.

As duas equipes demonstraram competitividade do início ao fim, transformando a final em um confronto decidido nos detalhes.

O gol do título saiu na reta final da partida. Faltando quatro minutos para o encerramento, Ceará marcou após assistência de Diego, garantindo a vitória e selando a conquista lusa diante do Sport.

Com o título do segundo turno, somado à conquista do primeiro turno, o Clube Português confirmou sua superioridade no Estadual e levantou a taça pernambucana de 2025 sem a necessidade de partida extra, consolidando o pentacampeonato e a força do hóquei luso em Pernambuco.

