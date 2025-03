Portuguesa anuncia chegada de Hericlis para disputa da Série D

A- A+

A Portuguesa anunciou, nesta quinta-feira (27), a contratação do atacante Hericlis, que disputou o Campeonato Pernambucano pelo Maguary. O atleta de 29 anos pertence ao América-PE e agora ajudará a Lusa na disputa da Série D.

Nome de destaque no futebol pernambucano nas últimas temporadas, o atacante Hericlis está chegando na Portuguesa. O atleta foi um dos destaques na campanha histórica do Maguary, que chegou à semifinal do Pernambucano.

No anúncio do novo reforço, o time paulista ressaltou a eficiência ofensiva do jogador. Com cinco gols em sete jogos, Hericlis é um dos vice-artilheiros do estadual. Além do faro goleador, destacou-se na armação, na precisão dos passes progressivos, com 77% de acerto, e pela eficiência nas finalizações, acertando o alvo em 73% das tentativas.

Na apresentação ao Canindé, o jogador revelou o sentimento de vestir a camisa rubro-verde da Briosa.

"A Portuguesa é um gigante do futebol, tanto no cenário nacional quanto mundial. Todos os atletas têm o desejo de jogar aqui, e comigo não é diferente. Vou aproveitar essa oportunidade e dar tudo de mim para conquistarmos nossos objetivos", afirmou.

SAF

Nesta quarta-feira (26), a Portuguesa SAF recebeu o sinal positivo da homologação para a sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a oficialização, a Portuguesa SAF herdará os ativos do futebol da Associação Portuguesa de Desportos, como o registro na Federação Paulista de Futebol e na própria CBF, os direitos econômicos e federativos dos seus atletas, premiações das competições esportivas e valores referentes à venda dos direitos de transmissão.

