Portuguesa x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Carioca

Após ter a partida contra o Volta Redonda adiada para o início de fevereiro, o Flamengo volta a campo pelo Carioca diante da Portuguesa, neste sábado, às 18h10, na Arena das Dunas, em Natal (RN). O jogo Portuguesa x Flamengo, confronto da 4ª rodada do Campeonato Carioca, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo BandSports, e no YouTube pelo Canal GOAT.

Portuguesa enfrenta o Flamengo neste sábado

Enquanto a equipe principal rubro-negra faz pré-temporada nos Estados Unidos, os jovens do Flamengo entram em campo pelo estadual. Após o empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no último domingo, o técnico Mário Jorge deve repetir a escalação, mas pode ter a presença de Matheuzinho e Thiago Maia, ambos com futuro indefinido no clube. Já a Portuguesa, com seis pontos em três rodadas, na 5ª colocação, entra em campo querendo entrar no G-4. O Flamengo está com quatro pontos e no 7º lugar, tendo uma rodada a menos.

Onde assistir ao jogo Portuguesa x Flamengo ao vivo

O jogo entre Portuguesa e Flamengo será transmitido pelo BandSports (TV fechada) e pelo Canal GOAT (YouTube) às 18h10 deste sábado, 27.



Horário do jogo Portuguesa x Flamengo

A Portuguesa enfrenta o Flamengo no jogo da 4ª rodada, na Arena das Dunas, em Natal (RN), às 18h10.

Escalação da Portuguesa

Provável escalação da Portuguesa: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Filemon e Pará; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Romarinho, Breno e Nenê Bonilha. Técnico: João Carlos Ângelo.

Escalação do Flamengo

Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Santiago Ocampos (Matheuzinho), Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Thiago Maia, Evertton e Rayan Lucas; Lorran, Werton e Petterson. Técnico: Mário Jorge.

Arbitragem de Portuguesa x Flamengo

Árbitro: Thiago da Silva Ludugério

Assistente 1: Wallace Muller Barros Santos

Assistente 2: Juan Motta Cidri

Quarto árbitro: Thiago Ramos Marques

Próximos jogos de Portuguesa e Flamengo

A Portuguesa volta a campo na próxima terça-feira (30/01) contra o Botafogo, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Por sua vez, o Flamengo vai jogar contra o Sampaio Corrêa, na quarta-feira (31/01), às 21h30, no Mangueirão, em Belém (PA).

