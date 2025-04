Portuguesa x Maricá pela Série D não terá transmissão após polêmica por direitos com CBF

A- A+

A Série D do Brasileirão estreou na semana passada com de polêmicas. Ainda sem definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre os direitos de transmissão do torneio, as partidas estão fora da televisão e de outras plataformas.



Diante disso, alguns clubes optaram por exibir seus jogos nos próprios canais oficiais. Entre eles, o Boavista, que transmitiu o empate contra a Portuguesa. Como retaliação, a CBF teria retirado a ajuda de custo dos cariocas para a próxima rodada, segundo informações da Band. Os clubes da Série D recebem apoio financeiro da confederação para custear suas viagens. A CBF nega a acusação.

Mesmo com a negativa da CBF, o jogo entre Portuguesa e Maricá, marcado para acontecer neste sábado, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Canindé, não contará com transmissão oficial. O clube paulista foi outro que transmitiu seu jogo, contra o mesmo Boavista, no YouTube.

Leia também • Retrô x Figueirense: na Arena, Fênix tenta primeira vitória na Série C • CSA x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série C

"A Portuguesa SAF informa que, em respeito à determinação da Confederação Brasileira de Futebol sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Série D, não transmitirá no canal da LusaTV no Youtube a partida contra o Maricá, neste sábado (26), às 17 horas, no Estádio do Canindé", informou o clube paulista.



A linha do tempo do caso é complexa. No dia 16, a CBF enviou um ofício aos participantes do torneio para informar que se os clubes negociassem os direitos de transmissão perderiam os valores subsidiados, mas que eles poderiam exibir os duelos em seus canais oficiais. No entanto, no último sábado, dia de estreia da competição, a entidade mandou novo comunicado derrubando a possibilidade de qualquer tipo de exibição.



No mesmo dia 16, o diretor jurídico da CBF, André Mattos, comunicou que as negociações dos direitos estão em andamento, mas o caso ainda segue sem definição. "(A CBF) se encontra em negociações com empresas interessadas em transmitir as partidas", explicou. "A Portuguesa SAF informa que, em respeito à determinação da Confederação Brasileira de Futebol sobre os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro Série D, não transmitirá no canal da LusaTV no Youtube a partida contra o Maricá, neste sábado (26), às 17 horas, no Estádio do Canindé", informou o clube paulista.A linha do tempo do caso é complexa. No dia 16, a CBF enviou um ofício aos participantes do torneio para informar que se os clubes negociassem os direitos de transmissão perderiam os valores subsidiados, mas que eles poderiam exibir os duelos em seus canais oficiais. No entanto, no último sábado, dia de estreia da competição, a entidade mandou novo comunicado derrubando a possibilidade de qualquer tipo de exibição.No mesmo dia 16, o diretor jurídico da CBF, André Mattos, comunicou que as negociações dos direitos estão em andamento, mas o caso ainda segue sem definição. "(A CBF) se encontra em negociações com empresas interessadas em transmitir as partidas", explicou.

Veja também