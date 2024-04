Português/FMO conquista Circuito Brasileiro de Handebol de Praia

A- A+

O Clube Português/FMO conquistou o título do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia, no último final de semana, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Os lusos garantiram o título de forma invicta, vencendo a decisão contra o Niterói Rugby/RJ. Os cariocas estavam em busca do quarto título da competição, sendo o segundo consecutivo. Com o resultado, o time pernambucano despachou o Niterói e levantou a taça no Estado do adversário.

A final foi das mais disputadas. O Português/FMO venceu por 2x1, sendo 5x3 no shoot out. “Foi uma excelente conquista. Nosso clube está de parabéns por mais um resultado positivo no handebol. Agora somos campeões brasileiros e ainda temos jogador que vai disputar as Olimpíadas”, afirmou o presidente luso, Jorge Marinho.

Este é o primeiro título do Português/FMO na temporada 2024. A expectativa é que seja o primeiro de muitos que ainda estão por vir, na quadra e na areia.

Luso nas Olimpíadas

O jogador luso de handebol de praia, Gil Vicente de Paes, foi confirmado pela Federação Internacional de Handebol (IHF), como um dos participantes na disputa do handebol de praia nos Jogos Olímpicos de Paris. Gil, Bruninho e Thiago foram os atletas convidados pela IHF para a disputa da modalidade como esporte de exibição nas Olimpíadas. O trio vai se juntar às quatro brasileiras também convocadas, sendo elas Patricia Scheppa, Carolina Pires, Renata Santiago e Nathalie Sena. O torneio de exibição será realizado nos dias 27, 28 e 29 de julho, na Maison du Handball, em Créteil, a 20 km do Estádio Olímpico.

Durante três dias, três equipes com estrelas de nacionalidades mistas do handebol mundial e uma da seleção francesa vão brigar pela vitória, tanto no feminino, quanto no masculino. No total, serão 64 atletas na competição entre os melhores do mundo, sendo 32 homens e 32 mulheres.

Ao todo, os melhores jogadores de 18 países vão compor os times do torneio de Paris. São eles: Alemanha, Argentina, Brasil, Catar, China, Croácia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irã, Noruega, Polônia, Portugal e Uruguai.

