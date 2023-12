Possível adeus de Abel e meta histórica: Palmeiras joga para confirmar o título contra o Cruzeiro

A- A+

Falta muito pouco para o Palmeiras confirmar o título do Brasileirão 2023. Hoje, o alviverde encara o Cruzeiro no Mineirão, pela 38ª e última rodada do campeonato, buscando mudar o status de “virtual campeão” para dono da taça. Apenas uma derrota somada a goleadas altamente improváveis dos rivais Flamengo e Atlético-MG podem tirar o 12º título nacional das mãos de Endrick, Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Abel Ferreira e companhia.

O treinador vive a possibilidade de uma despedida tornando-se bicampeão brasileiro, superando Vanderlei Luxemburgo e se tornando o segundo maior campeão entre os técnicos do Palmeiras, com nove conquistas, atrás apenas das dez de Osvaldo Brandão, que foi tricampeão brasileiro pelo clube em 1960, 1972 e 1973.

A provável conquista de hoje também será histórica para o alviverde, maior campeão do país, justamente por conta de algumas das vitórias destas décadas, época das Academias de Futebol do clube. Seria o oitavo título da era Campeonato Brasileiro (desde 1971). Somados aos quatro nacionais que o Palmeiras passou a deter oficialmente após a unificação do Torneio Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil como títulos brasileiros, o clube chegará às 12 taças.

Com a conquista, o alviverde superaria o rival Corinthians (com 7 títulos) e igualaria os oito do Flamengo só nas conquistas pós-1971, no topo da lista dos maiores campeões.

Futuro no ar

Segundo o jornalista César Luis Merlo, especializado no mercado de transferências da América do Sul, Abel Ferreira estaria de saída do clube. Ele teria acordo verbal com o Al-Sadd, do Catar, faltando apenas a assinatura do contrato, de dois anos e com o maior salário do mundo para um treinador.



Perguntado sobre uma possível saída após a vitória sobre o Fluminense, que encaminhou o título, Abel despistou:

— Não vou comentar especulações, sabem como é o futebol aqui. Há várias especulações, é normal. Eu não defini, sabem que eu tenho contrato, é especulação.

O treinador, que está no clube desde novembro de 2020, tem contrato até o fim do ano que vem e já vinha participando das discussões da próxima temporada antes das notícias sobre o interesse catari surgirem. Se sair, deixa em sua história dois títulos da Libertadores, um da Copa do Brasil, um ou dois Brasileiros (a confirmar), dois estaduais, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

Destaque da reta final do campeonato, o atacante Endrick, autor de 10 gols, é outro que dá seus passos finais no clube. Em julho do ano que vem, vai ao Real Madrid. Aos 17 anos, já é o atleta mais novo a ter conquistado o Brasileirão — esteve no elenco do ano passado, com 16 anos.

