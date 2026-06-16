A- A+

COPA DO MUNDO Possível adversário do Vasco na Sul-Americana acerta com lateral 'menos famoso' da Copa O Olimpia acertou a contratação do lateral-direito Tim Payne, de 32 anos, jogador da seleção da Nova Zelândia que se transformou em um fenômeno mundial nas redes sociais

O Olimpia acertou a contratação do lateral-direito Tim Payne, de 32 anos, jogador da seleção da Nova Zelândia que se transformou em um fenômeno mundial nas redes sociais às vésperas da Copa do Mundo. A informação foi divulgada pela Sky Sports.



A chegada do defensor pode ter um ingrediente especial para os torcedores brasileiros. Classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Olimpia aguarda o vencedor do confronto entre Vasco e Independiente Medellín nos playoffs da competição.

Caso a equipe carioca avance, poderá ter pela frente justamente Payne, um dos destaques da equipe da Oceania.



Até pouco tempo atrás, a rotina do jogador era bem diferente. Atuando pelo Wellington Phoenix, da Nova Zelândia, Payne tinha uma presença discreta nas redes sociais, com menos de cinco mil seguidores no Instagram.

O cenário mudou completamente após uma campanha iniciada pelo influenciador argentino Valen Scarsini, conhecido nas redes como "El Scarso".



A proposta era simples: encontrar o jogador com menor número de seguidores entre todos os atletas presentes no álbum oficial da Copa do Mundo e ajudá-lo a se tornar famoso. Payne foi o escolhido.



O que começou como uma brincadeira rapidamente ganhou proporções gigantescas. Em poucos dias, o lateral viu seu perfil explodir em popularidade, ultrapassando a marca de cinco milhões de seguidores e se tornando um dos assuntos mais comentados relacionados ao Mundial.



O crescimento foi tão expressivo que o jogador passou a ter mais seguidores do que a própria população da Nova Zelândia, estimada em cerca de 5,3 milhões de habitantes. O alcance também chamou a atenção por superar a audiência digital de diversos atletas consagrados que disputam a Copa do Mundo.



Enquanto vive essa inesperada fama, Payne segue focado em sua carreira dentro de campo. Pela seleção neozelandesa, ele participou do empate por 2 a 2 contra o Irã na estreia da Copa do Mundo e se prepara para os próximos compromissos da equipe no torneio.

Veja também