A- A+

Santa Cruz Possível dupla de ataque do Santa Cruz é apresentada Thiaguinho e Matheus Matias são duas das contratações que mais chamaram atenção no Tricolor até o momento

Ambos jovens de 25 anos, com boas passagens em outros clubes e que surgiram como promessas. Essas são algumas semelhanças entre Thiaguinho e Matheus Matias, novos atacantes do Santa Cruz. Apresentados nesta quinta-feira (07), os jogadores deram suas primeiras impressões do clube e projetaram os principais objetivos da nova temporada.

Com pouco calendário em 2024, o próximo ano será de reconstrução no Arruda e de prospectar um futuro melhor. E muito disso se passa por ter um bom desempenho no Campeonato Pernambucano - caminho obrigatório para conquistar vaga na Série D de 2025 e nas demais competições. Após quatro dias de pré-temporada, Matheus Matias mostra confiança no trabalho. “A gente está com essa intenção, fazer com que o clube tenha calendário. Estamos nos preparando o máximo possível, para que possamos conseguir nossos objetivos”, disse.

Primeiras impressões

Muito dos jogadores que chegam ao Santa Cruz citam o peso da camisa e de quão apaixonada a torcida coral é. Os atacantes não escondem a ansiedade de poder ver o Arruda lotado. “Ao chegar aqui já dá um calor (Arruda), imagina com a torcida. É importante vestir essa camisa do Santa, um time grande de massa e a gente espera dar muitas alegrias ao torcedor e conseguir a vaga (na Série D 2025)”, disse Thiaguinho.

“Expectativa boa de ver a torcida. A minha impressão foi muito boa, vemos que todos estão trabalhando e querendo muito”, complementou Matheus.

Características de jogo

Thiaguinho era um antigo sonho da direção tricolor, que já havia tentado a contração dele em diferentes temporadas. Inclusive, marcando contra a Cobra-coral no Arruda, o novo atacante - com características de mais de lado de campo - chamou atenção pela velocidade e drible. “Ainda não cheguei a conversar com ele, mas minhas características vão ser sempre as mesmas (jogador ofensivo e agudo). Assim como joguei bem na Jacuipense, vou tentar fazer até melhor aqui”, disse.

Atacante com atributos mais de referência, Mathes Matias surgiu bem no ABC e chamou a atenção do Corinthians. Mesmo jogando mais próximo ao gol adversário, garante que tem mobilidade para gerar espaços. “Minhas características são de um 9 mesmo, mas ainda gosto de sair da área um pouquinho, flutuar pelo meio e dessa forma que eu gosto de atuar”, afirmou Matheus.

Primeiro desafio

O Santa Cruz já tem dia e local marcado para o grande primeiro teste da temporada, num jogo eliminatório da Pré-Copa do Nordeste, diante do Altos, do Piauí. No atual momento, o clube piauiense está sendo visto como favorito e mais preparado para o confronto. Mas Thiaguinho e Matheus demonstram confiança que o jogo é decidido nas quatro linhas. “A gente está se preparando, vai fazer quatro dias que estamos treinando e pelo que eu estou vendo, o treinamento vem sendo muito forte, muito intenso. Não somos favoritos, mas dentro de campo é 11 contra 11, vamos para lá tentar fazer um bom jogo e buscar a classificação”, declarou Matias.

“Dentro de campo não tem favorito. O professor Itamar, junto com a comissão dele, vem fazendo um bom trabalho, dentro desses quatro dias já dá para notar. Acho que ao chegar mais algumas peças, vai ser algo que vai ajudar a gente conseguir nosso objetivo”, completou Thiaguinho.



Veja também

Sport Sport anuncia a permanência de Alisson Cassiano para 2024