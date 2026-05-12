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FUTEBOL Possível rival do Brasil no mata-mata, Suécia anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026 Seleção é o segundo time a convocar seus jogadores para a disputa do Mundial

A Suécia é a segunda seleção a anunciar os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Graham Potter divulgou, nesta terça-feira, os 26 nomes que vão representar o país na competição que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Os destaques são os atacantes Alexander Isak, Viktor Gyökeres e Anthony Elanga.

A Suécia está no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, junto de Tunísia, Japão e Holanda. A equipe pode estar no caminho do Brasil na competição, caso termine em primeiro ou segundo. Isso porque o chaveamento colocou os primeiros colocados do Grupo C (da seleção brasileira) e do Grupo F para se enfrentarem na fase 16 avos.





Veja convocação da Suécia para a Copa do Mundo

Goleiros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK) e Jacob Widell Zetterström (Derby County).

Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjallby) e Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Meio-campistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Mattias Svanberg (Wolfsburg) e Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise).

Atacantes: Taha Ali (Malmo), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge) e Ken Sema (Pafos).

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