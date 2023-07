A- A+

Sport Possível terceiro padrão do Sport faz homenagem a Ariano Suassuna Uniforme poderá ser lançado no próximo mês de agosto

Na tarde desta segunda-feira (24), surgiram imagens nas redes sociais daquele que pode ser o novo uniforme de número três do Sport. O padrão alternativo tem referências ao escritor e ilustre torcedor rubro-negro Ariano Suassuna, falecido no ano de 2014.

Segundo informações apuradas pela Folha de Pernambuco, a camisa pode ser lançada em agosto.

O novo padrão do Sport faz referência ao traje "Sport Fino" que o escritor tanto utilizava em suas aparições, com a parte de cima do terno na cor preta e a camisa social vermelho.

Na foto que circula nas redes, também é possível verificar a frase "Felicidade é torcer pelo Sport" na gola da camisa, que também é atribuída a Ariano.

Ao longo dos últimos dez anos, o Sport rendeu uma série de homenagens a Ariano, incluindo os padrões da temporada de 2013, que continham referências ao Movimento Armorial, iniciativa artística que foi criada pelo paraíbano radicado no Recife.

Outra honraria foi a criação do Taça Ariano Suassuna, torneio amistoso de pré-temporada em que o Leão recebia adversários estrangeiros. A disputa teve quatro edições, de 2015 a 2018, e há cinco anos que não é realizada pelo clube.

