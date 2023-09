"Posso fazer muito mais", fala Peglow após estreia entre os titulares do Sport

A- A+

Com a saída de Luciano Juba, encontrar um substituto para o líder de participações em gols da equipe na temporada é um desafio dentro do Sport. No empate com o Botafogo-SP, em 1x1, a missão de ocupar o lado esquerdo do ataque foi de Peglow, que fez sua primeira partida entre os titulares.

Assim como todo o time, o atacante emprestado pelo Internacional não teve uma grande noite. Apesar de participar das chegadas ofensivas, não computou uma finalização sequer. Desempenho, que na visão do próprio jogador, pode ser melhor nas próximas partidas.

"Quando eu cheguei, disse que me sinto muito à vontade para jogar nas posições da frente e ali, pela esquerda, é onde eu realmente gosto de jogar. Ainda estou me adaptando à equipe e sei que posso fazer muito mais. Então é aproveitar as oportunidades que tiver e dar o máximo pela equipe", contou o atacante.





Com quatro jogos pelo Leão, Peglow ainda não contribuiu com gols ou assistências. De acordo com o jogador, ele ainda vive um processo de adaptação ao clube pernambucano. "Gosto de me sentir importante e estar bem na equipe. Sei que ainda posso dar muito mais e não me sinto 100% ainda no meu futebol. Ainda posso demonstrar mais e isso que eu quero a cada treino e jogo", pontuou.

Diante do Criciúma, pela 27ª rodada, a expectativa é que ele ganhe mais uma oportunidade entre os titulares. O confronto é importante para as pretensões leoninas no campeonato, e o jogador afirmou estar confiante por uma boa exebição do time.

"Expectativa alta. A gente tem que voltar a mostrar a força que nossa equipe tem na Ilha, deixamos a desejar no último jogo e não queremos repetir isso de novo, queremos os três pontos. Então, com toda certeza, o apoio da torcida será fundamental para a gente sair com a vitória”, enfatizou.

