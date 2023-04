A- A+

Campeonato Pernambucano "Postulante ao título", Dado Cavalcanti exalta equilíbrio do Náutico durante a primeira fase Treinador alvirrubro projetou as quartas de final diante do Salgueiro e disse desejar afastar lembranças ruins da fase final da Copa do Nordeste

Confirmada a classificação em terceiro lugar na primeira fase do Campeonato Pernambucano, após a vitória por 1x0 diante do Petrolina nos Aflitos, neste sábado (1º), o Náutico sabe que terá o Salgueiro, também em casa, pelas quartas de final do torneio. Dado Cavalcanti, técnico do Timbu enxerga o time como um dos favoritos ao título e espera que a postura da equipe seja diferente ao jogo que levou o clube à eliminação da Copa do Nordeste.

“Acho que tivemos um equilíbrio na primeira fase, nós iniciamos de forma precoce, numa conjuntura de equipe recém formada, com jogadores não regularizados e a utilização de atletas da base. Nossa estreia contra o Central, se acontecesse uma semana ou dez dias depois, talvez a performance e resultado fosse diferente e a gente estaria brigando por outra coisa hoje. Ainda assim, tivemos equilíbrio, militamos entre as primeiras posições, ficamos brigando contra o Retrô pela segunda colocação, temos méritos de ter chegado em terceiro, mas visualizo o Náutico como um dos postulantes ao título do campeonato”, disse o treinador alvirrubro.



Na próxima fase da competição, o Náutico recebe o Salgueiro nos Aflitos, já na próxima quarta-feira (4), às 20h. Em jogo único, a partida requer erro zero para buscar a classificação para as semis. Projetando a eliminatória, projetou o treinador.

“Primeiro é um confronto decisivo e toda decisão precisa ser disputada, nós tivemos bons jogos em momentos de definição e também experiências ruins, mas a lembrança que permanece é essa, de um jogo ruim, uma partida sonolenta como a do ABC e temos que entrar vacinados para que nada dê errado e que possamos imprimir nosso ritmo e fazer o nosso jogo. Que o Aflitos nos traga a força da torcida, precisamos deles para fazer um grande jogo na quarta-feira”.

Náutico e Salgueiro já se enfrentaram nos Aflitos nesta temporada, na partida da primeira fase, o Timbu conquistou a vitória pelo placar de 2x0. Ainda assim, Dado reitera que o duelo da próxima quarta-feira terá caratér bem diferente.

“Pelo fato de ser um confronto eliminatório, precisamos excluir o que foi a partida anterior aqui nos Aflitos. É um momento de decisão e todas as fichas são apostadas num momento como esse. O Salgueiro tem suas qualidades, tem uma tradição no Campeonato Pernambucano, mas chegamos muito bem preparados. Entendo que a gente conseguiu segurar alguns atletas importantes para chegarem com tanque cheio na quarta-feira e não perdemos jogadores por suspensão”.



Veja também

Sport Enderson Moreira analisa desempenho do Sport e explica escalação reserva: "Não tem nada de poupar"