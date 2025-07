Pouco inspirado, Náutico empata em partida morna contra o Floresta

A- A+

Nada feito. Pela 11ª rodada da Série C, o Náutico enfrentou o Floresta neste sábado (5) e empatou sem gols no Estádio dos Aflitos.

O jogo não contou com grandes oportunidades e os alvirrubros tiveram dificuldades para chegar nas finalizações, sem oferecer muito perigo para o Lobo da Vila.



A melhor chance dos pernambucanos na partida saiu dos pés de Patrick Allan, que bateu na trave aos 37 minutos do primeiro tempo.

Com o 0 a 0, o Timbu continua no G-8 e assumiu o quinto lugar da Terceirona temporariamente, mas deve perder posições no decorrer da rodada. Já o time cearense subiu para a oitava colocação com o ponto conquistado em Recife.



O Náutico entrará em campo novamente no dia 13 de julho contra o Figueirense fora de casa, às 19h. Já o Floresta jogará com Ypiranga no próximo sábado (12), a partir das 19h30, em Fortaleza.



O jogo

O primeiro tempo da partida começou com pouco perigo para as duas equipes. Apesar de ter tido 71% de posse de bola, o Náutico só teve uma chance clara nos 45 minutos iniciais.



A primeira chegada foi do time cearense. Mateus Ludke tentou finalizar, que foi interceptado por Igor Fernandes. O zagueiro ainda cobrou falta para a área, mas parou na defesa de Muriel.



Lento, o Timbu teve dificuldades para construir jogadas e finalizar contra o gol do Floresta.



A melhor oportunidade do Náutico saiu apenas aos 37 minutos com Patrick Allan. O meia recebeu a bola na entrada da área e chutou forte na trave.

A barra alvirrubra ainda sofreu perigo com a cobrança de falta de Pablo, que passou perto e desviou na barreira. A sequência da jogada ainda teve uma cobrança de escanteio de Diego Matos e uma cabeçada de Vitão que bateu na trave.



A defesa dos visitantes não deu espaço para os pernambucanos, que fizeram uma primeira etapa pouco inspirada.



Nos acréscimos, Bruno Mezenga recebeu cruzamento de Arnaldo pela direita e cabeceou para as mãos do goleiro adversário. Assim, a etapa inicial terminou com o placar zerado.



Segundo tempo

Aos 7 minutos da segunda etapa, Mateus Ludke voltou a oferecer perigo para o Náutico com cruzamento para Jeam, que finalizou para fora.



Patrick Allan cobrou falta na área e a defesa do Floresta mandou para escanteio. Já Bruno Mezenga tentou um gol olímpico após a cobrança de escanteio, mas não chegou a tempo para a finalização.



Aos gritos do técnico de Hélio dos Anjos, o segunda etapa do Náutico continuou sem provocar muito perigo para o Lobo da Vila. A falta de finalizações irritou o comandante do Timbu na beira do campo.



Paulo Sérgio, que entrou após 8 jogos longe dos gramados por lesão muscular, bateu falta na entrada da área e mandou para fora.



O Floresta teve a chance de abrir o placar com um chute de Pablo que desviou na zaga alvirrubra e bateu na trave esquerda de Muriel.



De fora da área, Thalissinho arriscou o chute, mas Dalton espalmou a bola para o escanteio.



Raimar ainda tentou marcar nos acréscimos, mas nada foi feito e a partida continuou no 0 a 0 com pouca efetividade do time pernambucano.



Náutico 0

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Carlinhos, Mateus Silva (Raimar) e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan (Marquinhos); Kelvin, Vinicius (Thalissinho) e Bruno Mezenga (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos



Floresta 0

Dalton; Mateus Ludke, Vitão, Ícaro; Thomas Kayke, Diego Matos, Pablo e Guilherme (Martinelli); Romarinho (Rubens), Jeam (Gustavo Xuxa) e Ruan (Gustavo Ramos) (Júlio Vaz). Técnico: Leston Júnior



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR). Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e Bruno Fernando Aparecido Rohling (ambos do PR)

Gols:

Cartões amarelos: Mateus Silva, Carlinhos (NAU), Ruan, Dalton, Romarinho, Thomas Kayke, Guilherme, Rubens (FLO)

Público: 8.285

Renda: R$ 186.542,00

Transmissão: Nosso Futebol+ e DAZN

Veja também