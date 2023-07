A- A+

Futebol Pouco inspirado, Náutico empata sem gols com o Remo pela Série C Timbu permanece na quinta posição da competição, com 23 pontos, e pega o Operário-PR, no próximo sábado (29), no Germano Kruger

Placar em branco nos Aflitos. Neste domingo (23), Náutico e Remo ficaram no 0x0, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu segue em quinto, com 23 pontos, enquanto o Leão Azul é o 16º, com 14. O próximo compromisso do Alvirrubro é sábado (29), contra o Operário-PR, no Germano Kruger.



O primeiro tempo foi de poucos lances de perigo. Em um gramado castigado, o Náutico pouco produziu e ainda viu a “lei do ex” quase ser aplicada, em cabeçada de Richard Franco que acertou o travessão. Os únicos momentos de maior esperança para os alvirrubros foram nas bolas paradas com Souza, mas o capricho tradicional não se fez presente. Ainda por cima, o zagueiro Odivan saiu machucado, com dores no joelho.



Vagner e Vinícius protagonizaram duas grandes defesas com os pés. O goleiro alvirrubro parou a finalização de Rodriguinho, enquanto o camisa 1 parou chute de Souza dentro da área.



Em um segundo tempo de trocação, ambas equipes não souberam caprichar na pontaria para sair com a vitória. Diego Guerra, do Remo, ainda foi expulso, mas nada que tenha influenciado no placar final. O empate em 0x0 frustrou os pernambucanos, que deixaram de ficar em situação mais confortável no G4.

Ficha técnica

Náutico 0

Vagner; Victor Ferraz, Odivan (Wesley Junio), Denilson e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago (Eduardo) e Berguinho (Bryan); Paul Villero (Matheus Carvalho) e Jeam (Alisson Santos). Técnico: Fernando Marchiori.

Remo 0

Vinicius; Lucas Marques, Icaro, Diego Guerra e Evandro (Kevin); Anderson (Paulinho), Richard Franco (Renanzinho), Marcelo e Rodriguinho; Ronald (Kanu) e Fabinho.Técnico: Ricardo Catalá

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB); Assistentes: Paulo Ricardo Alves Farias e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques (ambos PB)

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Denilson (N); Anderson Uchoa, Diego, Renanzinho (R)

Cartão vermelho: Diego Guerra (R)

Público: 10.612 torcedores

Renda:R$ 157.395,00



