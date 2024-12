A- A+

Vôlei Praia Clube cai diante das chinesas, e buscará o 3º lugar no Mundial feminino de vôlei O time era o único representante brasileiro entre as quatro melhores equipes do mundo

O Dentil Praia Clube tentou resistir, mas acabou superado pelo invicto Tianjin Bohai Bank por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 25/21, 24/26 e 25/22, na madrugada deste sábado, em Hangzhou, na China. Será a primeira vez que uma equipe chinesa disputará a decisão do Mundial de Clubes feminino de vôlei.

Com o resultado, o único representante brasileiro entre as quatro melhores equipes do mundo vai buscar o terceiro lugar, às 4h (horário de Brasília) deste domingo, diante da equipe que perder a outra partida, entre os italianos Conegliano e Vero Vôlei de Milão. O vencedor disputará a final, às 8h30.

Como tem sido recorrente na competição, a ponteira Yingying Li fez a diferença para as anfitriãs e anotou 32 pontos na partida. Já a russa Fetisova brilhou no bloqueio, colaborando com oito de um total de 17 pontos. A norte-americana Nia Reed foi o destaque da equipe mineira, com 23 pontos. Adenísia e Kuznetsova anotaram 12 pontos cada uma.

O Tianjin impôs o ritmo em quadra desde o início, graças a um saque potente e um bloqueio eficiente. Em vantagem, as chinesas abriram 7 a 3 e mantiveram se mantiveram à frente durante a parcial. As brasileiras reagiram no final do set e reduziram a diferença para 22 a 21, mas o time da casa conseguiu fechar em 25 a 23.

No segundo set, o Praia Clube voltou à partida e chegou a abrir 6 a 1, mas o bloqueio chinês voltou a funcionar, especialmente com a russa Fetisova, e logo o Tianjin virou para 9 a 8. As brasileiras sentiram o golpe e, com dificuldades na defesa, permitiram que o Tianjin abrisse vantagem e fechasse em 25 a 21

O terceiro set começou equilibrado. Com erros incomuns até ali, o conjunto chinês até se manteve à frente, mas o Praia Clube assumiu a liderança no final e venceu o set por 26 a 24 - o primeiro cedido pelo Tianjin Bohai desde o início do campeonato

As chinesas retornaram mais agressivas na quarta parcial e logo abriram cinco pontos de vantagem. As brasileiras equilibraram as ações e chegaram a virar para 11 a 10, mas Li assumiu o comando do ataque do Tianjin e levou a equipe à vitória por 3 a 1, fechando o set em 25 a 22.

