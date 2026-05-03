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Vôlei Praia Clube faz 3 a 0 no Minas e é tricampeão da Superliga Feminina de Vôlei Com atuação destacada de Adenízia no bloqueio e das ponteiras Michelle e Caffrey, o time de Uberlândia não deu chance ao maior rival

O Praia Clube conquistou o título da Superliga Feminina de Vôlei ao vencer o Minas Tênis Clube por incontestáveis 3 a 0, parciais de 29 a 27, 25 a 21 e 25 a 13, em jogo único, em São Paulo. Esse é o terceiro título do time de Uberlândia, que na temporada passada havia terminado em terceiro lugar.

A ponteira Michelle, com 14 pontos, foi eleita a melhor atleta em quadra. Também pelo Praia, a americana Caffrey terminou como a maior pontuadora, com 15 pontos. Adenízia, outro destaque do time, fez 12 pontos no total, sendo 7 de bloqueio.

Praia e Minas têm uma das rivalidades mais acirradas do vôlei brasileiro: as equipes mineiras disputaram neste domingo a sexta final de Superliga em sete anos. O Minas, vice-campeão, tinha ficado em quarto lugar na temporada 2024/2025. Nas disputas anteriores, o Praia venceu o rival apenas em 2023. E o Minas havia ganhado a maioria: 2019, 2021, 2022 e 2024.



O jogo marcou a despedida de Caffrey, do Praia, que voltará aos Estados Unidos.

E também foi de despedida de duas atletas do Minas: Pri Daroit, uma das jogadoras mais marcantes da história recente do clube, que se aposenta. E de Júlia Kudiess, que jogará no voleibol italiano na temporada 2026/2027.

Praia, agressivo

As duas equipes começaram o jogo muito bem, com equilíbrio e com ponto lado a lado. O Minas venceu o rally mais disputado da parcial, com mais de um minuto de disputa, para fazer o 16.° ponto, com Pri Daroit, dois a menos que o rival. O Praia abriu 20 a 16, com ace de Fingall mas o Minas reagiu.

Três erros de saque em sequência com Fingall, Fran Tomazini e Michelle deixaram o placar em 21 a 18. O Minas, sacando melhor, chegou a 21 a 20 após grande defesa de Nyeme e contra-ataque de Hilary Johnson. A final da parcial foi disputado. O Minas chegou ao empate em 23 a 23 com ataque de Thaísa e ao 24.º, com o bloqueio da central. Teve a primeira chance de fechar mas, com uma invasão por baixo de Nowicka, em um lance de contra ataque, viu o Praia, que teve mais volume de jogo, fechar em 29 a 27.

No segundo set, o Minas correu atrás e fez 10 a 5. Adenízia, no bloqueio, levou o Praia ao sétimo ponto. A central se destaca no fundamento até aqui, com 5 pontos. O Minas se manteve na frente com 14 a 10 mas o Praia empatou em 14 a 14 e virou o jogo com bloqueio e dois contra ataques seguidos de Caffrey (17 a 14). A americana comandou o time, fez pontos de tudo quanto é jeito e de lugares diferentes da quadra. Mais agressivo, o Praia deslanchou e chegou a 20 a 16. Com dois erros seguidos do Minas, o Praia vai a 22 a 18. Michelle em excelente fase também pontuou, levando o Praia ao set point e depois fechando a parcial em 25 a 21. Michelle e Caffrey somam 11 pontos cada uma.

Na última parcial, o Praia embalou. Adenízia no boqueio fez 17 a 13 (o sexto dela na rede). Com um erro de Thaísa de ataque, o Praia somou mais um. Macris, que não começou como titular, deu show. Chegou no saque no final de set e não saiu mais da posição. Sacou até o último ponto, incluindo dois bloqueios de Adenízia e ponto final de Caffrey.

Campanha

O Minas havia ficado em segundo lugar na fase classificatória com 54 pontos (18 vitórias e 4 derrotas). Nas quartas de final, eliminou o Maringá com uma vitória por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2. E na semifinal, superou o Osasco com duas vitórias, sendo uma por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2, e uma derrota, por 3 a 1.

Já o Praia terminou em quarto lugar na fase classificatória com 47 pontos (16 vitórias e 6 derrotas). Nas quartas de final, bateu o Sesi Bauru com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota por 3 sets a 2. E na semifinal, derrotou o Sesc RJ Flamengo com duas vitórias, sendo uma por 3 sets a 0 e outra por 3 a 2, e uma derrota, por 3 a 2.

Veja as escalações titulares

Minas: Nowicka (levantadora); Khaletskaya (oposta); Hilary Johnson e Pri Daroit (ponteiras); Júlia Kudiess e Thaisa (centrais); Nyeme (líbero)

Praia Clube: Macris (levantadora); Morgahn Fingall (oposta); Payton Caffrey e Michelle Pavão (ponteiras); Adenízia e Gabi Martins (centrais); Natinha (líbero)

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