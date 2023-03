A- A+

Vôlei Feminino Praia Clube e Minas disputam final da Copa Brasil de vôlei feminino; saiba onde assistir Decisão será disputada nesta terça-feira (7), às 21h, em Jaraguá do Sul

Praia Clube e Minas disputarão a decisão da Copa Brasil de vôlei feminino. A finalistas da competição foram definidas na noite da última segunda-feira (6), quando foram disputadas as semifinais do torneio na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul (SC).

No primeiro jogo das semifinais, o Praia Clube superou o Fluminense por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/21, 25/21 e 25/21) e se garantiu em sua 6ª final de Copa Brasil de vôlei feminino. A maior pontuadora da partida foi a oposta Bruna Moraes, que marcou 20 pontos pelo Fluminense.

Já no segundo confronto o Minas bateu o Flamengo por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/18, 25/17 e 25/16). A equipe mineira já conquistou a competição em duas oportunidades.

A decisão da Copa Brasil de vôlei feminino será disputada a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (7) na Arena Jaraguá.

Onde assistir a final da Copa do Brasil de vôlei feminino?

A partida entre Praia Clube e Minas terá transmissão do SporTV2.

