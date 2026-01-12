Praia privativa e torneiras de ouro: conheça mansão de Cristiano Ronaldo avaliada em R$ 215 milhões

A- A+

Cristiano Ronaldo já planejou onde pretende viver quando encerrar a carreira nos gramados. O atacante português, de 40 anos, finalizou a construção de uma mansão avaliada em 30 milhões de libras, cerca de R$ 215 milhões, localizada no exclusivo bairro da Quinta da Marinha, em Cascais, a aproximadamente 50 quilômetros de Lisboa, em Portugal.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Mirror, a obra levou mais de três anos para ser concluída. O imóvel, com cerca de 900 metros quadrados, possui oito quartos e integra agora a lista das propriedades mais caras e luxuosas do país.

A mansão reúne uma série de espaços voltados ao lazer e ao conforto. Há piscinas internas e externas, uma piscina gigante de vidro com passarela subaquática, quadras de areia e de tênis, academia, sala de cinema, sala de massagem e até uma espécie de praia privativa dentro da propriedade. Para os filhos, o local conta ainda com um parque infantil.





O luxo aparece também nos detalhes. A residência tem peças de mármore italiano espalhadas pelos ambientes, torneiras feitas em ouro maciço e um mural da grife Louis Vuitton, criado sob medida para o quarto que Cristiano Ronaldo dividirá com a companheira, Georgina Rodríguez. O imóvel dispõe ainda de garagem subterrânea preparada para abrigar a coleção de carros do jogador, avaliada em cerca de 12 milhões de libras.

Segundo o Mirror, a ideia é que Ronaldo se mude para a mansão após pendurar as chuteiras. Atualmente, o craque defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, com quem assinou, no último verão europeu, um contrato de dois anos no valor de 492 milhões de libras, elevando seu patrimônio líquido estimado para 1,4 bilhão de libras.

O jogador vive com Georgina Rodríguez, com quem ficou noivo em agosto de 2025, após nove anos de relacionamento. Juntos, eles formam uma família com cinco filhos, sendo dois biológicos do casal.

