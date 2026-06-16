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Futebol Prata da casa do Sport, Joelinton visita e treina no CT do clube Volante está de férias do Newcastle após término da temporada 2025/2026

De férias em Pernambuco após o término da temporada 2025/2026 pelo Newcastle, da Inglaterra, o volante Joelinton visitou o Sport, realizando um treinamento no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. No encontro, Joelinton reviu funcionários da época em que atuava pelo Leão e observou os treinos da base e do feminino.





“Uma alegria estar de volta em casa. Pude rever pessoas que fizeram parte da minha trajetória e que ainda estão aqui no clube. Sempre que estou no Brasil, já faz parte das minhas férias passar aqui”, afirmou o jogador, agradecendo ao Leão pela recepção.

Joelinton também elogiou as mudanças estruturais no CT. “Teve uma melhora boa. Isso é bom para o clube, dando a estrutura que os jovens merecem para apresentar o melhor futebol, dando esse suporte aos jogadores. Fico feliz e espero que o clube revele mais jogadores para o Brasil e para o mundo. O Sport só tem a crescer”, declarou.

“Tenho uma gratidão por tudo que vivi aqui. O clube me abriu as portas, me deu teto, comida, todo suporte para chegar ao profissional. Eu tenho muito amor pelo clube e sempre que posso estou acompanhando os jogos, sempre torcendo e espero que esse ano a gente possa voltar para a Série A”, citou, indicando como faz para acompanhar o Leão mesmo de longe.

“Sempre que dá eu assisto aos jogos. Algumas vezes não é possível por conta do horário, mas no outro dia eu olho para ver o resultado. Fico feliz quando ganha, chateado quando empata ou perde. Normal de todo o torcedor Passei cinco anos no Sport, mas joguei pouco tempo no profissional. Fico feliz por quem torce por mim e espero um dia voltar ao clube para fazer mais jogos e dar mais alegrias ao torcedor vestindo essa camisa”, completou.

Formado no Sport e atualmente no Newcastle, da Inglaterra, Joelinton nasceu no município de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O jogador se destacou pelo Leão em 2015, transferindo-se para o Hoffenheim, da Alemanha. O atleta também vestiu a camisa do Rapid Viena, da Áustria.

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