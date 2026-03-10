A- A+

Sport Pratas da casa se destacam no Sport e ganham moral com Roger: "Valorizar a molecada" Nomes como Augusto Pucci, Marcelo Ajul e Zé Lucas foram essenciais na final contra o Náutico

Desde a venda de Pedro Lima, há quase dois anos, para o futebol europeu, o torcedor do Sport tem olhado com ainda mais atenção para as categorias de base do clube. Nova joia da Ilha do Retiro, Zé Lucas parece ser o próximo a garantir um bom retorno financeiro para o Leão. No entanto, outras peças como o zagueiro Marcelo Ajul e o lateral-direito Augusto Pucci têm se destacado e também foram essenciais para a campanha do título Estadual sobre o Náutico.

Em comum, o trio foi titular na vitória rubro-negra por 3x0, nos Aflitos. Enquanto Marcelo Ajul teve uma atuação segura no miolo de zaga, Zé Lucas comandou o meio-campo e ainda participou ativamente do terceiro gol, após arrancada que terminou em pênalti sofrido por Augusto Pucci e convertido por Iury Castilho. Pucci ainda teve noite mais especial ao marcar o segundo gol da equipe, depois de boa jogada de Chrystian Barletta.

Além de Ajul, Zé Lucas e Pucci, outro jogador revelado na Ilha do Retiro que também participou do Clássico dos Clássicos foi o volante Pedro Martins. Acionado no intervalo para substituir Zé Gabriel, o atleta teve que deixar o gramado com dores no tornozelo. Ao longo da campanha, nomes como Micael e Lipão também brilharam com dois gols cada.

A utilização dos pratas da casa era um pedido feito pela torcida ao longo do campeonato. O treinador elogiou "a molecada", mas deixou claro que sempre vai buscar a melhor formação da equipe jogo a jogo de acordo com os adversários. "Eu quero pensar como os grandes treinadores que acompanho e vejo que eles são vitoriosos pensando jogo a jogo. Muitas vezes a gente vai acertar, vai errar, faz parte do processo e estou muito feliz. Estou feliz de poder oportunizar essa molecada. Eu gosto de pessoas, gosto da molecada, eu dou moral", contou o treinador.

Dando ênfase ao discurso de meritocracia, Roger garantiu ainda que se os jovens valores rubro-negro continuarem entregando bom desempenho, os veteranos terão que correr atrás para recuperar espaço no time titular. "Eu quero, enquanto puder valorizar a molecada, colocar para jogar. É o que eu penso. Agora, como eles têm entregado, essa rapaziada vai colocando pressão nos "negos velhos" e a gente vai aumentando esse corte de duelos. Quem estiver melhor, vai jogar, e só assim a gente vai fazer um Sport vitorioso", enfatizou.

Nesta quinta-feira (12), o Sport volta a entrar em campo pela temporada. Na ocasião, recebe o Anápolis-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro, em jogo único válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

