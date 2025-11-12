A- A+

WINDSURF Praticante de windsurf luta com tubarão e escapa ileso em praia famosa da Austrália Andy McDonald, de 61 anos, lutou e conseguiu se salvar após cair na água em Margaret River

Um praticante de windsurf escapou sem ferimentos após um encontro assustador com um possível tubarão-branco em um dos picos de surfe mais conhecidos da Austrália, na região de Margaret River. Andy McDonald, de 61 anos, teve sua prancha mordida, mas conseguiu se salvar ao reagir com socos e sair rapidamente da água.

O incidente ocorreu por volta das 17h45 (horário local) de segunda-feira, no ponto de surfe Bombie. McDonald praticava com um grupo em uma prancha de hidrofoil — equipada com uma asa que permite planar acima da água — quando caiu e viu o animal se aproximar. Câmera registrou o ataque.



— Eu caí em cima dele... e comecei a socá-lo — contou o surfista em vídeo publicado pelo jornal local Augusta Margaret River Mail. — Então eu tinha minha vela e pulei nela só para sair da água. E aí comecei a gritar por socorro.

Seu amigo, identificado apenas como Matto, remou até ele e o ajudou a retornar à costa. O trajeto até a areia levou cerca de 15 minutos. Apesar do susto, McDonald saiu sem ferimentos, mas sua prancha ficou com um grande pedaço arrancado.

— Estou bem, sobrevivi para contar a história — brincou o surfista, que mora em Melbourne. — Acho que não vou dormir por uma semana.

