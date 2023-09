A- A+

VIOLÊNCIA Pré-jogo de ABC e Sport é marcado por episódios de violência; há registros de tiros e bombas Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi acionada para ocorrência em frente ao Frasqueirão, onde equipes se enfrentam

No pré-jogo entre ABC e Sport, na noite desta sexta-feira (15), no estádio Frasqueirão, em Natal, aconteceram os já tradicionais episódios de violência entre torcidas organizadas dos times que se enfrentarão em campo.

Uma equipe da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN) precisou ser acionada para conter a violência espalhada aos arredores do estádio. Bombas foram usadas pelos agentes, que também dispararam tiros contra os torcedores da torcida organizada do time mandante, por jogarem pedras contra o efetivo.

Também houve registros de confusão e tumulto na extensão da BR-453, conhecida popularmente como "Rota do Sol".

