Pré-Olímpico de Taekwondo: Netinho e Henrique Marques conquistam vagas para Paris 2024

A terça-feira (9) presenteou o Brasil com duas vagas nos Jogos Olímpicos no taekwondo. Edival Pontes 'Netinho' (68kg) e Henrique Marques (80kg)carimbaram o passaporte para Paris depois de terem bons desempenhos no Pré-Olímpico da modalidade, disputado em Santo Domingo, na República Dominicana.

Cabeça de chave de número um na categoria até 68kg, Netinho venceu o boliviano Sergio Olguin na sua primeira rodada. No confronto seguinte, foi a vez de bater o argentino José Luis Acuña. Essa é a segunda vez que o paraibano se classifica aos Jogos Olímpicos, que teve a oportunidade de disputar a edição passada, em Tóquio.

Já na categoria até 80kg, Henrique chegou como o cabeça de chave de número dois. O primeiro confronto foi diante de Diego Alejandro Vargas, de Porto Rico. O brasileiro não teve dificuldades para resolver o duelo e avançou. Já no confronto valendo a vaga, a disputa foi muito equilibrada diante do dominicano Moisés Hernandez, medalhista mundial e pan-americano. Os atletas terminaram empatados e a decisão ficou por cargo dos árbitros. Pelo maior volume imposto pelo brasileiro, os juízes deram a vitória pro brasileiro de apenas 20 anos.

Agora os atletas se juntam à Caroline "Juma" Santos, representante do país na categoria até 67kg. Nesta quarta-feira (10), é a vez da atleta Maria Clara buscar a vaga da categoria até 57kg.

