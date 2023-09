A- A+

OLIMPÍADAS Pré-olímpico de vôlei: Brasil vence o Japão e garante vaga para Paris-2024 Seleção feminina vence as japonesas na casa das rivais e garante segundo lugar no Pré-olímpico; Turquia também está classificada em Paris-2024

Jogando na casa das rivais, em Tóquio, o Brasil superou o Japão por 3 a 2 (25/21, 22/25, 27/25, 15/25 e 15/10), em confronto emocionante, no Pré-olímpico e garantiu vaga nos Jogos de Paris. Com o resultado, o Brasil terminou em segundo lugar no torneio, atrás da invicta Turquia. A seleção brasileira masculina de vôlei iniciará seu Pré-olímpico no próximo sábado, contra o Catar, no Maracanãzinho.

No último e decisivo set, depois de perder uma parcial com dez pontos de diferença, o Brasil chegou a abrir três pontos de diferença, com um ace de Gabi, mostrando que estava na briga. O jogo foi emocionante e muito disputado.

O placar só foi empatar em 10 a 10, com um bloqueio na central Carol. Com um toque na rede das japoesas, o Brasil voltou a abrir vantagem (12 a 10) e a entrada de Pri Daroit no saque sacramentou a vitória. Mais de 13 mil torcedores estiveram no ginásio em Tóquio.

Como apenas as duas primeiras seleções garantiam a classificação, o Brasil precisava vencer o Japão, por qualquer placar, para conquistar vaga para Paris-2024 via Pré-olímpico.

Na véspera, o Brasil havia vencido a Bélgica e a Turquia superado o Japão. A vitória das turcas, que se garantiram em Paris-2024, foi de extrema importância na calculadora. Passou a dar a chance das brasileiras de ultrapassar as japonesas, donas da casa e que não haviam perdido até então. No final das contas, o Japão teve duas derrotas e terminou em terceiro lugar no torneio.

Campanha no Pré-Olímpico feminino:

16.09 – Brasil 3 x 0 Argentina (25/17, 25/20 e 25/22)

17.09 – Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/13 e 25/15)

19.09 – Brasil 3 x 2 Bulgária (25/15, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8)

20.09 – Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/21, 25/15 e 25/9)

22.09 – Brasil 0 x 3 Turquia (21/25, 27/29 e 19/25)

23.09 – Brasil 3 x 0 Bélgica (25/18, 25/14 e 25/20)

