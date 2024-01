A- A+

Futebol Pré-Olímpico: Seleção Brasileira se apresenta para disputa do torneio Os atletas vão passar por avaliações médicas nas próximas horas e, após os exames, a equipe do técnico Ramon Menezes inicia os treinamentos

Os 23 convocados do técnico Ramon Menezes para representar o Brasil no Pré-Olímpico se apresentaram nesta segunda (8), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os atletas vão passar por avaliações médicas nas próximas horas e, após os exames, a equipe inicia os treinamentos. A competição será disputada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro, na Venezuela.

“Estou muito feliz. É sempre uma honra estar aqui, servindo o meu País. Vamos fazer essa preparação para o Pré-Olímpico. O grupo é muito bom, é sempre muito unido. Então, se Deus quiser, a gente pode fazer uma ótima preparação para chegar lá preparado”, disse o meia Andrey.

“As expectativas são sempre as melhores. Ainda mais quando se trata de Brasil. A gente sempre quer entrar para vencer, mas sabemos que é um campeonato muito difícil. A gente precisa trabalhar duro. E a gente sabe que é o passo a passo. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, finalizou.

Confira a lista dos convocados:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Kaique (Palmeiras) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: Matheus Dias (Internacional), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Khellven (CSKA) e Rikelme (Cuiabá);

Zagueiros: Ronald (Grêmio), Arthur Chaves (Académico de Viseu), Michel (Palmeiras) e Luan Patrick (Athletico-PR);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Gomes (Coritiba), Maurício (Internacional), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), e Gabriel Pirani (DC United);

Atacantes: Marquinhos (Nantes), Geovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco) e Guilherme Biro (Corinthians).

